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Жителі Донбасу найближчим часом можуть залишитися без газу з вини РФ, — мер Краматорська

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Фото: Facebook | Жителі Донбасу найближчим часом можуть залишитися без газу з вини РФ

Жителям Донецької області рекомендують купувати електричні плити, оскільки усунути аварійну ситуацію неможливо через бойові дії.

На території Донецької області можуть вимкнути газопостачання через дії Російської Федерації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, найближчими днями в містах Донецької області може бути припинено газопостачання з вини Росії.

Гончаренко, посилаючись на попередження "Донецькоблгазу", стверджує, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу ЗС РФ несанкціоновано перекрили один із транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід, який обслуговується й експлуатується Оператором газотранспортної системи України.

Наразі підприємство-постачальник намагається вирішити цю проблему через ОГТС і обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Із метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію, аналогічну одержуваній від газових приладів, рекомендуємо жителям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є. Тобто придбати відповідні прилади (електроплити — ред.)", — додав Гончаренко у своїй публікації.

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Донбас найближчим часом може залишитися без газопостачання

Про загрозу відключення газопостачання на Донеччині раніше попереджав мер прифронтового Покровська Руслан Требушкін. За його словами, запасів газу в регіоні залишилося на один-два тижні. Требушкін також закликав жителів Покровська перейти на електроплити.

"Усунути аварійну ситуацію можливості немає, оскільки там ведуться бойові дії. Щодо роботи котелень в опалювальний період — над цим питанням працюємо. Наразі ситуація контролюється. Офіційних роз'яснень від Донецькоблгазу чекаємо найближчим часом", — повідомляв Требушкін у суботу, 13 травня.

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Донбас найближчим часом може залишитися без газопостачання

Нагадаємо, 11 травня голова Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив про несанкціоноване перекриття магістрального газопроводу "Шебелинка-Новопсков", яким здійснювалося транспортування палива до Донецької та Луганської області.

Також повідомлялося, що Україна призупинила транзит газу в ЄС через окуповані території Луганської області. Голова ОДТС Сергій Макогон стверджував, що таке рішення ухвалили через дії ЗС РФ, які захопили низку стратегічних об'єктів на Донбасі.