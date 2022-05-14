Жители Донбасса в ближайшее время могут остаться без газа по вине РФ, — мэр Краматорска

Жителям Донецкой области рекомендуют приобретать электрические плиты, поскольку устранить аварийную ситуацию невозможно из-за боевых действий.

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На территории Донецкой области могут отключить газоснабжение из-за действий Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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По его словам, в ближайшие дни в городах Донецкой области может быть прекращено газоснабжение по вине России.

Гончаренко, ссылаясь на предупреждение "Донецкоблгаза", утверждает, что на временно оккупированных территориях Донбасса ВС РФ несанкционировано перекрыли один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод, который обслуживается и эксплуатируется Оператором газотранспортной системы Украины.

В данный момент предприятие-поставщик пытается решить эту проблему через ОГТС и областную военно-гражданскую администрацию.

"С целью поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию аналогичной получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть. То есть приобрести подходящие приборы (электроплиты — ред.)", — добавил Гончаренко в своей публикации.

[ + – ] Донбасс в ближайшее время может остаться без газоснабжения

Об угрозе отключения газоснабжения в Донецкой области ранее предупреждал мэр прифронтового Покровска Руслан Требушкин. По его словам, запасов газа в регионе осталось на одну-две недели. Требушкин также призвал жителей Покровска перейти на электроплиты.

"Устранить аварийную ситуацию возможности нет, поскольку там ведутся боевые действия. Относительно работы котельных в отопительный период — над этим вопросом работаем. Сейчас ситуация контролируется. Официальных разъяснений от "Донецкоблгаза" ждем в ближайшее время", — сообщал Требушкин в субботу, 13 мая.

[ + – ] Донбасс в ближайшее время может остаться без газоснабжения

Напомним, 11 мая глава Оператора ГТС Сергей Макогон сообщил о несанкционированном перекрытии магистрального газопровода "Шебелинка-Новопсков", по которому осуществлялась транспортировка топлива в Донецкую и Луганскую области.

Также сообщалось, что Украина приостановила транзит газа в ЕС через оккупированные территории Луганской области. Глава ОГТС Сергей Макогон утверждал, что такое решение было принято из-за действий ВС РФ, которые захватили ряд стратегических объектов на Донбассе.