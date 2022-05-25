Луганщина слідом за Донецькою областю повністю залишилася без газу

Унаслідок обстрілу ЗС РФ припинено роботу останньої вцілілої газорозподільної станції, яка постачала газ 36 тисячам абонентів.

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Із середи, 25 травня, Луганська область повністю залишилася без газопостачання. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, внаслідок бойових дій було знеструмлено останню газорозподільну станцію на Луганщині, через що регіон повністю залишився без блакитного палива.

Гайдай зазначає, що станом на вчорашній день у Луганській області з газом залишилося 36 тисяч побутових споживачів у трьох населених пунктах. Запасів блакитного палива, як стверджує керівник військово-цивільної адміністрації, вистачило б ще півтора місяці.

Унаслідок обстрілу газорозподільної станції було травмовано співробітника об'єкта, який здійснював регулювання автоматики.

"Тепер газ відсутній усюди. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу й зазначена ГРС, що призвело до відсутності подавання централізованого газопостачання у зазначених населених пунктах", — продовжив Гайдай і нагадав, що в Луганській області також відсутня електроенергія і водопостачання, а воду для потреб мирного населення розвозять рятувальники ДСНС.

[ + – ] Луганська область повністю залишилася без газу

Варто зазначити, що Луганська область залишилася без палива слідом за Донеччиною, де газопостачання було припинено через пошкодження ЗС РФ магістрального газопроводу та відсутність альтернативних джерел постачання блакитного палива. Призупинення розподілу газу сталося о 14:00 23 травня.

Також повідомлялося, що було зупинено транзит газу до Євросоюзу через непідконтрольні Києву території. Україна пішла на такий крок через втрату контролю над деякими стратегічними об'єктами та втручання ЗС РФ у технологічні процеси газотранспортної системи.