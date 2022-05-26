"Нафтогаз" пропонує втричі підвищити тарифи на газ для опалення, — ЗМІ

На сьогодні підприємства закуповують газ за ціною 7,42 за кубометр. Після схвалення Кабміном тарифи на пальне для опалення можуть подорожчати до 24-30 гривень за куб.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Компанія "Нафтогаз Трейдинг", яка здійснює постачання блакитного палива, планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж утричі. Про це повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на джерело, яке ознайомилося з проєктом рішення постачальника.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За даними журналістів, йдеться про підвищення вартості газу для підприємств у межах трирічних договорів. "Нафтогаз Трейдинг" планує підвищити розцінки на пальне майже до 24-29,4 тис. гривень за одну тисячу кубометрів.

Як стверджує джерело, газопостачальне підприємство розглянуло звернення Міненерго щодо ціни з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та ТКЕ, для формування ними обсягів блакитного палива на опалювальний сезон 2022-2023 років.

Відповідно до проєкту рішення "Нафтогаз Трейдинг", у трирічних договорах встановлять такі розцінки:

З 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року з урахуванням фіксованого обсягу — 24 356,38 грн без ПДВ за одну тисячу кубометрів, водночас ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта становитиме 29 391,55 грн за тисячу кубів.

На червень 2022 року без урахування фіксованого обсягу — 24 434,67 грн без ПДВ за тисячу кубометрів, а з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта — 29 485,5 гривень.

З 1 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року з урахуванням фіксованого обсягу — 13 658,42 грн без ПДВ за тисячу кубів, а з урахуванням тарифу транспортування та коефіцієнта — 16 554 гривень.

Поінформований інсайдер також стверджує, що додаткові угоди до договорів "Нафтогаз Трейдинг" надішле контрагентам після того, як документи погодять з урядом.

Варто також нагадати, що ціна на газ для ТКЕ на перший рік у межах тривалих угод становила 7,42 грн за кубометр без урахування вартості доставлення — тариф дійсний з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Міненерго анонсувало зниження споживання газу в Україні до рівня власного видобутку.

Також повідомляли, що Донецька та Луганська області залишилися без централізованого газопостачання. Незаконні дії ЗС РФ та пошкодження стратегічної інфраструктури призвели до того, що десяткам тисяч побутових споживачів повністю відключили постачання газу.