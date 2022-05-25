В Україні планують знизити споживання газу до рівня власного видобутку, — Міненерго

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна також планує збільшити експорт електроенергії в країни ЄС, аби допомогти замінити російський газ.

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В Україні планують відмовитися від імпорту газу та зменшити його споживання до рівня власного видобутку. Крім того, країна продовжуватиме переходити на безвуглецеву енергію. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України у Facebook.

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Глава відомства Герман Галущенко зустрівся з виконувачем обов'язків тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом і директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Гоупом. Вони обговорили поточну ситуацію в енергетичному секторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та майбутній розвиток української енергетики.

Крім того, глава Міненерго заявив, що Україна має потенціал для експорту електроенергії в країни Європейського союзу та планує збільшити постачання електроенергії. Так це допоможе країнам ЄС замінити російський газ.

"Наразі ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків унаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дозволить європейським державам значно замінити російський газ", — заявив Галущенко.

Чиновник заявив, що Україна зменшуватиме споживання газу до кількості власного видобутку, а також продовжить перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проєктів розвитку енергетичного сектору після закінчення війни в Україні.

Герман Галущенко також заявив про необхідність забезпечити ядерну безпеку та деокупувати найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз захоплена російськими військами.

"Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, питання санкцій проти Росії в нафтогазовій сфері", — сказано в заяві Міненерго.

Нагадаємо, 23 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що країни ЄС, як і раніше, платять Росії мільярд на день за нафту й газ. Він також розкритикував блок за неефективність санкцій.

Раніше, 15 травня ЗМІ повідомляли, що в ЄС вигадали, як платити Росії за газ рублями. За інформацією журналістів, влада ЄС може дозволити імпортерам газу відкривати рахунки в російському "Газпромбанку" в євро та доларах, але про відкриття рублевого рахунку прямо не говорять. Таку ідею підтримали в Італії, Німеччині та Франції.