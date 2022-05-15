Обійти санкції: Євросоюз вигадав, як платити Росії за газ рублями, — Bloomberg

Влада ЄС може дозволити імпортерам газу відкривати рахунки в російському "Газпромбанку" в євро та доларах, але про відкриття рублевого рахунку прямо не говорять. Німеччина, Угорщина, Італія і Франція підтримали цю ідею, кажуть джерела Bloomberg.

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Євросоюз запропонує своїм імпортерам газу схему закупівлі блакитного палива в Росії в обхід санкцій за розв'язання повномасштабної війни в Україні. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, які знайомі зі станом газового ринку.

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Єврокомісія розробила нове керівництво з платежів за газ, в якому компанії заявлять про виконані зобов'язання після купівлі газу за євро або долари за чинними контрактами.

Один з європейських виконавчих органів, за даними Bloomberg, повідомив уряди країн ЄС про можливість відкривати компаніям рахунки в російському "Газпромбанку" та купувати газ без порушення санкцій.

У п'ятницю, 13 травня, Єврокомісія на закритому засіданні оголосила керівникам ЄС, що до оновлених інструкцій внесли роз'яснення про відкриття рахунків у євро та доларах у "Газпромбанку" за вказівкою Кремля. Виконавчий орган ЄС не став говорити про відкриття рахунку в рублях, ще одну вимогу Москви, пише агентство.

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Європейські чиновники попереджали про порушення санкцій у разі відкриття рублевого рахунку. Співрозмовники Bloomberg кажуть, нові рекомендації не враховують цей момент.

Іншим важливим моментом у керівництві ЄС стане пункт про відсутність дій РФ у відповідь після платежів за газ у євро або доларах та оголошення зобов'язань виконаними.

"Годинник цокає" — "Газпром" погрожує припиненням постачання газу

Німеччина, Угорщина, Італія і Франція підтримали план комісії. Польща заявила про відсутність юридичної ясності та закликала обговорити це в колі послів ЄС. Інших збентежила відсутність конкретних вказівок щодо відкриття рахунків у рублях, каже один зі співрозмовників.

У Німеччині заявили, що проконсультувалися з імпортерами й отримали позитивні відгуки. Санкції ЄС не забороняють відкривати кілька рахунків у Газпромбанку, додало джерело.

"Годинник цокає, адже у багатьох фірм крайній термін оплати спливає наприкінці травня. Якщо вони не заплатять, "Газпром" може припинити постачання газу. Польща та Болгарія вже зіткнулися зі скороченням поставок через невиконання вимог РФ", — розповіли джерела агентства.

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Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 25 березня наказав перевести у рублі всі платежі за газ для країн Європи. Він назвав євро та долар валютами, які "скомпрометували себе".

Представник уряду Німеччини Штеффан Гебештрайт 31 березня говорив, що європейські компанії купуватимуть російський газ за євро чи долари.

Країни "Великої сімки" відмовилися платити за газ у рублях. Влада країн заявила, що ця вимога Путіна порушить чинні договори про постачання газу.

Фокус раніше перераховував країни, які не погодилися із шантажем Путіна та збиралися продовжувати купувати газ в РФ за євро чи долари.

ЗМІ писали, що РФ може припинити постачання газу у Фінляндії через бажання країни вступити до НАТО. Від цього постраждає промисловість та виробництво продуктів у країні, кажуть джерела.