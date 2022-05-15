Обойти санкции: Евросоюз придумал, как платить России за газ рублями, — Bloomberg

Власти ЕС могут разрешить импортерам газа открывать счета в российском "Газпромбанке" в евро и долларах, но об открытии рублевого счета прямо не говорят. Германия, Венгрия, Италия и Франция поддержали эту идею, говорят источники агентства Bloomberg.

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Евросоюз предложит своим импортерам газа схему по закупке голубого топлива у России в обход санкций за развязывание полномасштабной войні в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с положением газового рынка.

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Еврокомиссия разработала новое руководство по платежам за газ, в котором компании заявят о выполненных обязательствах после покупки газа за евро или доллары по действующим контрактам.

Один из европейских исполнительных органов, по сведениям Bloomberg, сообщил правительствам стран ЕС о возможности открывать компаниям счета в российском "Газпромбанке" и покупать газ без нарушения санкций.

В пятницу, 13 мая, Еврокомиссия на закрытом заседании объявила руководителям ЕС, что в обновленные инструкции включили разъяснения об открытии счетов в евро и долларах в "Газпромбанке" по указанию Кремля. Исполнительный орган ЕС не стал говорить об открытии счета в рублях, еще одном требовании Москвы, пишет агентство.

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Европейские чиновники предупреждали о нарушении санкций в случае открытия рублевого счета. Собеседники Bloomberg говорят, что новые рекомендации не учитывают этот момент.

Другим важным моментом в руководстве ЕС станет пункт об отсутствии ответных действий РФ после платежей за газ в евро или долларах и оглашения обязательств выполненными.

"Часы тикают" – "Газпром" грозит прекращением поставок газа

Германия, Венгрия, Италия и Франция поддержали план комиссии. Польша заявила об отсутствии юридической ясности и призвала обсудить это в кругу послов ЕС. Других смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях, говорит один из собеседников.

В Германии заявили, что проконсультировались с импортерами и получили положительные отзывы. Санкции ЕС не запрещают открывать несколько счетов в Газпромбанке, добавил источник.

"Часы тикают, ведь у многих фирм крайний срок оплаты истекает в конце мая. Если они не заплатят, "Газпром" может прекратить поставки газа. Польша и Болгария уже столкнулись с сокращением поставок из-за невыполнения требований РФ", – рассказали источники агентства.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин 25 марта приказал перевести в рубли все платежи за газ для стран Европы. Он назвал евро и доллар валютами, которые "скомпрометировали себя".

Представитель правительства Германии Штеффан Гебештрайт 31 марта говорил, что европейские компании будут покупать российский газ за евро или доллары.

Страны "Большой семерки" отказались платить за газ в рублях. Власти стран заявили, что это требование Путина нарушит существующие договоры о поставках газа.

Фокус ранее перечислял страны, которые не согласились с шантажом Путина и собирались продолжать покупать газ в РФ за евро или доллары.

СМИ писали, что РФ может прекратить поставки газа в Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. От этого пострадает промышленность и производство продуктов в стране, говорят источники.