В ответ на вступление в НАТО: Росси может перекрыть Финляндии газ уже завтра, — СМИ

Как рассказали журналистам парламентарии, они были проинформированы о различных сценариях действий РФ в ответ на подачу заявки на вступление в НАТО.

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Главные финские политики были предупреждены о том, что РФ может прекратить поставки газа в Финляндию уже в пятницу, 13 мая, на фоне того, как власти страны заявили о подаче заявки на вступление в НАТО. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает издание Iltaheti со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, если Россия все-таки отключит Финляндию от газа, это может привести к серьезным проблемам для промышленности страны и производства продуктов. Издание отмечает, что ранее в Финляндии ожидали отключения от российского газа 23 мая, в день окончания предыдущего контракта на поставки топлива, так как власти страны отказываются платить в рублях за ресурс, как того требуют власти РФ.

В свою очередь председатель основной финской парламентской группы "Истинные финны" Вилле Тавио подтвердил, что главы партий и фракций были проинформированы о различных сценариях действий России на фоне грядущего вступления страны в Альянс. Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у политика информация о том, что РФ может перекрыть поставки газа в Финляндию до 23 мая, он ответил, что к этому сценарию власти уже провели подготовку и "ожидается, что такое может произойти".

Лидер парламентской группы "Движение сейчас" Хьяллис Харкимо также подтвердил, что руководство фракций уже проинформировано о возможном "газовом" ответе России.

При этом оба политика отказались комментировать информацию журналистов о точной дате возможного отключения Финляндии от российского газа.

Напомним, сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально заявили о необходимости вступления страны в НАТО. Швеция намерена подать соответствующую заявку в понедельник, 16 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ в ответ на эти сообщения пригрозило шагами "военно-технического характера" для устранения "угроз национальной безопасности"