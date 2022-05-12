У відповідь на вступ до НАТО: Росія може перекрити Фінляндії газ уже завтра, — ЗМІ

Як розповіли журналістам парламентарії, вони були проінформовані про різні сценарії дій РФ у відповідь на подання заявки на вступ до НАТО.

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Головні фінські політики були попереджені про те, що РФ може припинити постачання газу до Фінляндії вже в п'ятницю, 13 травня, на тлі того, як влада країни заявила про подання заявки на вступ до НАТО. Про це у четвер, 12 травня, повідомляє видання Iltaheti з посиланням на джерела.

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За даними журналістів, якщо Росія все ж таки відключить Фінляндію від газу, це може призвести до серйозних проблем для промисловості країни та виробництва продуктів. Видання зазначає, що раніше у Фінляндії очікували відключення від російського газу 23 травня, в день закінчення попереднього контракту на постачання палива, оскільки влада країни відмовляється платити в рублях за ресурс, як того вимагає влада РФ.

Зі свого боку голова основної фінської парламентської групи "Істинні фіни" Вілле Тавіо підтвердив, що глави партій і фракцій були проінформовані про різні сценарії дій Росії на тлі майбутнього вступу країни до Альянсу. Відповідаючи на запитання журналістів, чи є у політика інформація про те, що РФ може перекрити постачання газу до Фінляндії до 23 травня, він відповів, що до цього сценарію влада вже провела підготовку й "очікується, що таке може статися".

Лідер парламентської групи "Рух зараз" Хьялліс Харкімо також підтвердив, що керівництво фракцій вже поінформовано про можливу "газову" відповідь Росії.

При цьому обидва політики відмовилися коментувати інформацію журналістів про точну дату можливого відключення Фінляндії від російського газу.

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін офіційно заявили про необхідність вступу країни до НАТО. Швеція має намір подати відповідну заявку в понеділок, 16 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ у відповідь на ці повідомлення пригрозило кроками "військово-технічного характеру" для усунення "загроз національній безпеці"