Країни ЄС, як і раніше, платять РФ мільярд євро на день за нафту та газ, — Подоляк

Радник голови ОП розкритикував ЄС за неефективні санкції. Зеленський, зі свого боку, вимагає відмовитися від російського IT-сектору та будь-якої торгівлі з РФ.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився з критикою на адресу Євросоюзу, який продовжує купувати енергоносії в РФ і не запроваджує ембарго. Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ, — зазначив радник. — РФ продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. Українці продовжують захищати європейські кордони та демократичну цивілізацію. Робіть висновки".

Заборона російського IT-сектору

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Світового економічного форуму в швейцарському Давосі також назвав чинні санкції щодо РФ неефективними і вимагав від країн Заходу максимально можливих обмежень.

Український лідер попросив не створювати в агресора враження, ніби світ не чинитиме достатнього опору, а негайно захищати свободу та наявний світопорядок.

Потрібне повне ембарго на нафту та повна відмова від російського IT-сектору, припинення торгових відносин з окупантом.

"Ембарго на російську нафту, повне блокування усіх банків, без винятку, повну відмову від російського IT-сектору, повне припинення торгових відносин з агресором", — заявив Зеленський і також запропонував компаніям, які підуть з РФ, можливість переходу на український ринок.

Раніше Фокус повідомляв, що США застосують військову силу проти Китаю, якщо він вторгнеться у Тайвань. Президент Байден готовий зробити для Тайваню навіть більше, ніж для України, та спрямувати війська на захист острівної держави у разі вторгнення КНР.