Страны ЕС по-прежнему платят РФ миллиард евро в день за нефть и газ, — Подоляк

Советник главы ОП раскритиковал ЕС за неэффективные санкции. Зеленский, в свою очередь, потребовал отказаться от российского IT-сектора и любой торговли с РФ.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался с критикой в адрес Евросоюза, который продолжает покупать энергоносители в РФ и не вводит эмбарго. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ, — отметил советник. — РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы".

Запрет российского IT-сектора

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, в обращении к участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе также назвал действующие санкции в отношении РФ неэффективными и потребовал от стран Запада максимально возможных ограничений.

Украинский лидер попросил не создавать у агрессора впечатления, будто мир не окажет достаточного сопротивления, а немедленно защищать свободу и существующий миропорядок.

Нужно полное эмбарго на нефть и полный отказ от российского IT-сектора, прекращение торговых отношений с оккупантом.

"Эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех банков, без исключения, полный отказ от российского IT-сектора, полное прекращение торговых отношений с агрессором", — заявил Зеленский и также предложил компаниям, которые уйдут из РФ, возможность перехода на украинский рынок.

Ранее Фокус сообщал, что США применят военную силу против Китая, если он вторгнется в Тайвань. Президент Байден готов сделать для Тайваня даже больше, чем для Украины, и направить войска на защиту островного государства в случае вторжения КНР.