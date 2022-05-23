США применят военную силу, если Китай нападет на Тайвань, — Байден

Президент США заявил, что Штаты взяли на себя обязательство защищать Тайвань военным путем.

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Соединенные Штаты готовы пойти на прямое военное вмешательство в случае, если Китай попытается захватить Тайвань. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил президент США Джо Байден.

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Глава американского государства упомянул, что президент РФ Владимир Путин "платит большую цену" за полномасштабную войну в Украине и атаки на невоенные объекты, такие как школы, больницы и музеи.

"Путин стремится истребить украинскую идентичность. Он не может оккупировать Украину, но он хочет истребить идентичность. Он и Россия должны платить цену за это в долгосрочной перспективе. Дело не только в Украине… Если бы после всего, что он сделал, санкции не сохранялись, какой бы это сигнал подало Китаю касательно цены попытки взять Тайвань силой?" — сказал Байден.

Президент США отметил, что Китай уже сейчас совершает опасные маневры, авиация страны близко подлетает к острову. Байден подчеркнул, что Штаты привержены принципу "Единого Китая", однако это не означает, что у КНР есть право "применять силу для захвата Тайваня". В то же время глава государства заявил, что он не ожидает, что Китай попытается оккупировать Тайвань.

Затем журналистка на пресс-конференции задала уточняющий вопрос: "Вы по очевидной причине не хотели ввязываться в украинский конфликт военным путем. Готовы ли вы быть защищать Тайвань военным путем, если до этого дойдет?"

В ответ на это Байден сказал: "Да. Это обязательство, которое мы на себя взяли".

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая призвало США быть осторожными в словах по тайваньскому вопросу, сообщило российское агентство РИА Новости.

Ранее Фокус подробно разбирался, какой опыт из полномасштабной войны РФ против Украины извлекли для себя Китай и Тайвань.

Также мы писали о том, как в начале мая самолеты КНР вошли в зону действия ПВО Тайваня.