18 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня (фото)

Тайбэй в последнее время находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай может совершить военный шаг на острове, аналогичный вторжению России в Украину.

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В пятницу 6 мая Министерство обороны Тайваня сообщило, что 18 китайских самолетов вошли в зону их противовоздушной обороны. В связи с этим Военно-воздушные силы Тайваня поднялись в воздух для защиты воздушного пространства, сообщает газета Alаrabiya News.

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"Тайваньские истребители были подняты в воздух, чтобы предупредить китайские самолеты, а ракеты ПВО были развернуты для "наблюдения за действиями", — заявили в МО страны.

[ + – ] Китайский бомбардировщик Xian H-6

Было отмечено, что китайские самолеты летали не в воздушном пространстве Тайваня, а в его зоне идентификации ПВО — более широкой зоне, которую Тайвань контролирует и патрулирует.

[ + – ] Пара китайских истребителей Shenyang J-11

Правительство Тайваня жалуется на неоднократные подобные вылеты китайских самолетов, которые стали обычным явлением за последние два года. В последнее время Тайбэй находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай может использовать вторжение России в Украину для аналогичного военного шага на острове. Впрочем власти Тайваня не говорят о каких-либо признаках того, что Пекин собирается атаковать.

[ + – ] Задокументированные маршруты противозаконных китайских вторжений в воздушное пространство Тайваня

Количество задействованных самолетов было значительно меньше, чем во время последнего крупномасштабного вторжения, когда 23 января 2022 года 39 китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня. С тех пор подобные влеты совершались гораздо меньшим числом самолетов.

В свою очередь Китай описывал предыдущие подобные миссии как защиту суверенитета страны и противодействие "сговору" с иностранными силами, намекая на поддержку США.

Однако в этот раз инцидент китайская сторона пока не прокомментировала.

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Что если Китай вторгнется на Тайвань? Учения дают неутешительный ответ

Напомним, что Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню оборудования и услуг для модернизации противоракетной системы обороны Patriot. Это должно существенно повысить безопасность Тайваня и поможет поддержать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова оказать самую решительную поддержку Китаю в решении тайваньского вопроса. Во время онлайн-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином Путин сказал, что Россия решительно выступит против любых сил, использующих Тайвань для подрыва интересов Китая.