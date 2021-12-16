Путин заявил о самой решительной поддержке Китая в решении вопроса с Тайванем

Российский президент заявил, что Россия выступит против любых сил, использующих Тайвань для подрыва интересов Китая.

Президент России Владимир Путин заявил, что его стран готова оказать самую решительную поддержку Китаю в решении тайваньского вопроса. Об этом сообщает Синьхуа.

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Во время онлайн-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, российский лидер заявил о поддержке справедливой позиции китайского правительства. Россия "решительно выступит против любых сил, использующих его для подрыва интересов Китая".

В ответ на слова Путина, Си Цзиньпин назвал его "старым другом". Китай ценит позицию России в противодействии попыткам разделения Китая и Тайваня.

"Мы твердо поддерживали друг друга по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, защищая достоинство каждой страны и общие интересы двух стран", — подчеркнул лидер КНР.

Напомним, согласно отчету Минобороны Тайваня, вторжение Китая будет крайне сложно реализовать. Тайваньские военные смогут нарушить линии обеспечения Национально-освободительной армии Китая.

10 декабря Никарагуа заявило о разрыве официальных отношениях с Тайванем в угоду принципу "единого Китая".