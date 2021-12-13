Интервенция будет крайне сложной: Минобороны Тайваня о вторжении Китая

Тайваньские военные смогут нарушить линии обеспечения китайской армии, проходящие через Тайваньский пролив.

Китайское вторжение на Тайвань с захватом портов и аэропортов будет сложно реализовать из-за проблем с высадкой и снабжении войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня.

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В отчете для законодателей Министерство обороны Тайваня заявило, что транспортные возможности Китая в настоящее время ограничены. НОАК не сможет высадить все свои силы за один раз, и им придется полагаться на "нестандартные" решения, которые потребуют транспортные самолеты и аэропорты.

"Военные решительно защищают порты и аэропорты, и их будет непросто занять в ближайшее время. Десантные операции будут сопряжены с чрезвычайно высокими рисками", — указывается в отчете Минобороны.

Китайские военные столкнутся с проблемами снабжения десанта провиантом, медикаментами и вооружением через Тайваньский пролив. В этом Тайвань имеет возможность перекрывать снабжение китайских военных, серьезно снижая боевую эффективность и выносливость.

Параллельно с этим китайскому правительству нужно будет сохранить часть сил в резерве, чтобы не допустить присоединения любых иностранных сил для помощи Тайваню со стороны проблемных ситуаций на границе с Индией и Южно-Китайском море.

Напомним, 10 декабря Никарагуа заявило о разрыве официальных отношениях с Тайванем в угоду принципу "единого Китая". Во время саммита Байдена с Си Цзиньпином, американский президент заявил, что США не поддерживают стремления Тайваня к независимости. Недавно китайские ВВС отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками.