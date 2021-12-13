Інтервенція буде дуже складною: Міноборони Тайваню про вторгнення Китаю
Тайванські військові зможуть порушити лінії оборони китайської армії, що проходять через Тайванську протоку.
Китайське вторгнення на Тайвань із захопленням портів та аеропортів буде складно реалізувати через проблеми з висадкою та постачанням військ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню.
У звіті для законодавців Міністерство оборони Тайваню заявило, що транспортні можливості Китаю нині обмежені. НВАК не зможе висадити всі свої сили за один раз, і їм доведеться покладатися на "нестандартні" рішення, які вимагатимуть транспортні літаки та аеропорти.
"Військові рішуче захищають порти та аеропорти, і їх непросто зайняти найближчим часом. Десантні операції будуть пов'язані з надзвичайно високими ризиками", — зазначається у звіті Міноборони.
Китайські військові зіштовхнуться з проблемами постачання десанту провіантом, медикаментами та озброєнням через Тайванську протоку. У цьому Тайвань має можливість перекривати постачання китайських військових, серйозно знижуючи бойову ефективність та витривалість.
Паралельно з цим китайському уряду потрібно буде зберегти частину сил у резерві, щоб не допустити приєднання будь-яких іноземних сил для допомоги Тайваню з боку проблемних ситуацій на кордоні з Індією та Південнокитайським морем.
Нагадаємо, 10 грудня Нікарагуа заявила про розрив офіційних відносин з Тайванем для принципу "єдиного Китаю". Під час саміту Байдена із Сі Цзіньпіном американський президент заявив, що США не підтримують прагнення Тайваню до незалежності. Нещодавно китайські ВПС відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками.