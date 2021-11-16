США не підтримують незалежність Тайваню, — Байден на саміті із Сі Цзіньпіном

За словами американського лідера, Штати не створюватимуть антикитайський блок. При цьому китайський лідер заявив про готовність "рішучих дій проти сепаратистів у Тайвані".

Під час онлайн-саміту Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив, що він не підтримує прагнення Тайваню до незалежності, а також не створюватиме блок для протистояння з Китаєм. Про це повідомляє CNN.

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Переговори між двома лідерами тривали понад три години, проте переговори не стали проривними. Джо Байден у ході розмови висловив стурбованість про порушення прав людини щодо уйгурів у Тибеті і на заході Китаю. Також обговорив питання політики "єдиного Китаю".

"Уряд США в послідовному та довгостроковому ключі дотримуватиметься політики "одного Китаю", не підтримує "незалежність Тайваню" і сподівається на збереження миру і стабільності в регіоні Тайванської протоки", — заявив Джо Байден.

При цьому Сі Цзіньпін заявив про готовність застосувати рішучі заходи, якщо "сепаратисти на Тайвані перейдуть межу". Попри це, у США стверджують про відсутність планів щодо створення антикитайського блоку. Китай виступає за чесну конкуренцію між двома країнами, яка не переросте в навмисний чи ненавмисний конфлікт.

Нагадаємо, три місяці поспіль Китай вторгається в тайванську зону розпізнавання ППО. Винищувачі, бомбардувальник та інша бойова авіація використовується для збереження напруженої ситуації.

У період з 1 по 4 жовтня винищувачі, бомбардувальники та інші повітряні судна вторгалися до зони Тайваню рекордну кількість разів. Відразу 52 літаки увійшли до зони ППО 4 жовтня. Китай став використовувати покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем, а також переробив застарілі літаки на БПЛА.