Напруга зростає: 52 бойових літаки КНР вторглися в повітряний простір Тайваню (фото)

За останні п'ять днів над Тайванською протокою пройшло 145 літаків НВАК. Черговий виток загострення проходить на фоні святкування дня утворення Китаю і навчань США в регіоні.

4 жовтня Китай направив у повітряний простір Тайваню рекордну кількість військових літаків за всю історію спостережень. Про це повідомляє Міноборони Тайваню.

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У заяві вказується, що вранці, 4 жовтня винищувачі, бомбардувальники і транспортники вчергове вторглися в зону дії ППО Тайваню. За останні 5 днів над Тайванською протокою пройшло 145 літаків ВПС Китаю. У складі авіагрупи були такі літаки:

34 винищувачі J-16

2 винищувачі Су-30

2 військово-транспортних Y-8 ASW (раннього попередження та управління)

2 літаки розвідки KJ-500

12 реактивних бомбардувальників Н-6

[ + – ] Маршрут прямування літаків китайських ВПС Фото: скриншот

Ймовірною причиною порушення повітряного простору є навчання, які проходять у регіоні. Китай звинувачує США в дестабілізації ситуації в регіоні. Вони вважають, що продаючи зброю і проводячи навчання, ті завдають шкоду світу.

[ + – ] J-16 Фото: newsweek [ + – ] Су-30 [ + – ] H-6 [ + – ] KJ-500 [ + – ] Y-8 ASW

"Забезпечення незалежності Тайваню — це тупик. Китай вживе всіх необхідних заходів і рішуче придушить будь-які спроби Тайваню домогтися незалежності. Рішучість і воля Китаю захищати національний суверенітет і територіальну цілісність непохитні", — вказують у КНР.

У відповідь на дії китайських ВПС Тайванські військові піднімали в повітря свою авіацію, а також наводили ракетні системи ППО, спостерігаючи за діями китайських військових.

Як пише Reuters, джерела в Тайвані стверджують, що китайські літаки могли імітувати атаки на флот авіаносців США. Нині там проходять навчання з авіаносцями USS Carl Vinson і USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана королівського флоту авіаносця HMS Queen Elizabeth і японського десантного корабля з винищувачами F-35B Lightning II на борту.

Нагадаємо, 2 жовтня 39 бойових літаків КНР порушили повітряний простір Тайваню.

Японія закликала Європу протистояти військовій експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайські літаки вторгалися в повітряний простір Тайваню щодня, крім 2 вересня.