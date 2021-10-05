Напруга зростає: 52 бойових літаки КНР вторглися в повітряний простір Тайваню (фото)
За останні п'ять днів над Тайванською протокою пройшло 145 літаків НВАК. Черговий виток загострення проходить на фоні святкування дня утворення Китаю і навчань США в регіоні.
4 жовтня Китай направив у повітряний простір Тайваню рекордну кількість військових літаків за всю історію спостережень. Про це повідомляє Міноборони Тайваню.
У заяві вказується, що вранці, 4 жовтня винищувачі, бомбардувальники і транспортники вчергове вторглися в зону дії ППО Тайваню. За останні 5 днів над Тайванською протокою пройшло 145 літаків ВПС Китаю. У складі авіагрупи були такі літаки:
- 34 винищувачі J-16
- 2 винищувачі Су-30
- 2 військово-транспортних Y-8 ASW (раннього попередження та управління)
- 2 літаки розвідки KJ-500
- 12 реактивних бомбардувальників Н-6
Ймовірною причиною порушення повітряного простору є навчання, які проходять у регіоні. Китай звинувачує США в дестабілізації ситуації в регіоні. Вони вважають, що продаючи зброю і проводячи навчання, ті завдають шкоду світу.
"Забезпечення незалежності Тайваню — це тупик. Китай вживе всіх необхідних заходів і рішуче придушить будь-які спроби Тайваню домогтися незалежності. Рішучість і воля Китаю захищати національний суверенітет і територіальну цілісність непохитні", — вказують у КНР.
У відповідь на дії китайських ВПС Тайванські військові піднімали в повітря свою авіацію, а також наводили ракетні системи ППО, спостерігаючи за діями китайських військових.
Як пише Reuters, джерела в Тайвані стверджують, що китайські літаки могли імітувати атаки на флот авіаносців США. Нині там проходять навчання з авіаносцями USS Carl Vinson і USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана королівського флоту авіаносця HMS Queen Elizabeth і японського десантного корабля з винищувачами F-35B Lightning II на борту.
Нагадаємо, 2 жовтня 39 бойових літаків КНР порушили повітряний простір Тайваню.
Японія закликала Європу протистояти військовій експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайські літаки вторгалися в повітряний простір Тайваню щодня, крім 2 вересня.