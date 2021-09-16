Майже весь вересень. Китайські винищувачі регулярно порушують повітряний простір Тайваню

У нинішньому році літаки КНР вторгалися в повітряний простір острова близько 380 разів — це найбільша кількість за останні 30 років.

Тайванські літаки за минулі дві доби перехопили дев'ять військових літаків ВПС Китаю. Про це повідомляє News Week.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Китайські повітряні судна пролетіли біля острова Тайвань у вівторок і середу (14 та 15 вересня). Їхні літаки увійшли до повітряного простору Тайваню під час проведення на острові найбільших щорічних навчань.

ВПС КНР організували бойове повітряне патрулювання, випустивши радіопопередження про наближення бойових літаків. Їхнє переміщення відстежувалася ПРО Тайваню. Як повідомили в Міноборони острова, серед китайських літаків було:

6 винищувачів J-16,

1 протичовновий літак Y-8

1 розвідувальний Y-8

1 далекого виявлення і управління KJ-500.

[ + – ] Маршрут китайських літаків у повітряному просторі Тайваню

Важливо

Сценарій сутички. Чи зможе Тайвань зупинити вторгнення Китаю?

Повідомляється, що в зону дії протиповітряної оборони Тайваню китайські літаки вторгаються регулярно. Винятком стало лише 2 вересня, в усі інші дні цього місяця було зафіксоване порушення повітряного простору. У той же час за весь рік було приблизно 380 порушень — це найбільша кількість з часів кризи в 1990-х.

Нагадаємо, 5 вересня Китай направив відразу 19 літаків у повітряний простір Тайваню. Через неминучу загрозу з боку КНР Тайвань створить систему захисту від дронів.