Почти весь сентябрь. Китайские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Тайваня
В нынешнем году самолеты КНР вторгались в воздушное пространство острова около 380 раз — это наибольшее количество за последние 30 лет.
Тайванские самолеты за минувшие двое суток перехватили девять военных самолетов ВВС Китая. Об этом сообщает News Week.
Китайские воздушные судна пролетели возле острова Тайвань во вторник и среду (14 и 15 сентября). Их самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня во время проведения на острове крупнейших ежегодных учений.
ВВС КНР организовали боевое воздушное патрулирование, выпустив радиопредупреждения о приближающихся боевых самолетов. Их перемещение отслеживалось ПРО Тайваня. Как сообщили в Минобороны острова, среди китайских самолетов было:
6 истребителей J-16,
1 противолодочный самолет Y-8
1 разведывательный Y-8
1 дальнего обнаружения и управления KJ-500.Важно
Сообщается, что в зону действия противовоздушной обороны Тайваня китайские самолеты вторгаются регулярно. Исключением стало только 2 сентября, во все другие дни в этом месяце было зафиксировано нарушение воздушного пространства. В то же время за весь год было примерно 380 нарушений — это наибольшее количество со времен кризиса в 1990-х.
Напомним, 5 сентября Китай направил сразу 19 самолетов в воздушное пространство Тайваня. Из-за неибежной угрозы со стороны КНР, Тайвань создаст систему защиты от дронов.