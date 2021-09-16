Почти весь сентябрь. Китайские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Тайваня

В нынешнем году самолеты КНР вторгались в воздушное пространство острова около 380 раз — это наибольшее количество за последние 30 лет.

Тайванские самолеты за минувшие двое суток перехватили девять военных самолетов ВВС Китая. Об этом сообщает News Week.

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Китайские воздушные судна пролетели возле острова Тайвань во вторник и среду (14 и 15 сентября). Их самолеты вошли в воздушное пространство Тайваня во время проведения на острове крупнейших ежегодных учений.

ВВС КНР организовали боевое воздушное патрулирование, выпустив радиопредупреждения о приближающихся боевых самолетов. Их перемещение отслеживалось ПРО Тайваня. Как сообщили в Минобороны острова, среди китайских самолетов было:

6 истребителей J-16,

1 противолодочный самолет Y-8

1 разведывательный Y-8

1 дальнего обнаружения и управления KJ-500.

[ + – ] Маршрут китайских самолетов в воздушном пространстве Тайваня

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Сообщается, что в зону действия противовоздушной обороны Тайваня китайские самолеты вторгаются регулярно. Исключением стало только 2 сентября, во все другие дни в этом месяце было зафиксировано нарушение воздушного пространства. В то же время за весь год было примерно 380 нарушений — это наибольшее количество со времен кризиса в 1990-х.

Напомним, 5 сентября Китай направил сразу 19 самолетов в воздушное пространство Тайваня. Из-за неибежной угрозы со стороны КНР, Тайвань создаст систему защиты от дронов.