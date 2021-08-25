Сценарий схватки. Сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая?

Пойдет ли Китай на блокаду Тайваня? Как долго сумеет Тайвань сопротивляться? Рассматриваем сценарии возможного конфликта.

Тайвань и Китай: история вопроса

Тайвань — который в старых книгах о путешествиях называют островом Формоза, — это остров в Тихом океане, лежащий в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань и окрестные острова контролируются частично признанной Китайской Республикой, но часто государство называют просто "Тайвань". Материковый Китай (КНР) считает Тайвань своей административной единицей — в рамках политики "одна страна, две системы" (как Гонконг и Макао), а Китайская Республика (очень теоретически) претендует на весь Китай.

В XII веке Тайвань официально входил в состав Китая как часть провинции Фуцзянь. С конца XVI — начала XVII веков за Тайвань (или прекрасную Формозу) сражались японские феодалы, безродные пираты, португальцы, испанцы и голландцы из Ост-Индской компании. В XVII веке контроль над островом установила династия Цин, но утратила его на рубеже ХХ века, проиграв Японии.

В 1949 году, потерпев поражение от Мао Цзэдуна, на Тайване укрылся генералиссимус Чан Кайши, его партия Гоминьдан, администрация и парламент — всего около 2 млн человек. С тех пор остров Тайвань стал Китайской Республикой — и оппозицией материковому Китаю. Китайская республика Тайвань — частично признанное государство (с ней официально поддерживают дипломатические отношения 15 стран — членов ООН). Украина относится к государствам, которые не признали и не имеют отношений с Тайванем.

Государства, разделенные Тайваньским проливом, регулярно вступают в вооруженные столкновения — включая артиллерийские обстрелы. Но каким будет "окончательное решение" тайваньского вопроса, пока непонятно.

[ + – ] Столица Тайваня — Тайбэй Фото: Википедия

Вопрос непростых китайско-тайваньских отношений по-прежнему актуален. Фокус перевел статью заведующего кафедрой морской стратегии Военного колледжа ВМС США Джеймса Холмса о том, есть ли шансы у острова отстоять свою независимость и на что нужно рассчитывать Тайбэю, если Пекин решит действовать.

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Блокада Тайваня + удар через пролив

Способен ли коммунистический Китай заблокировать с моря Тайвань, который рассматривается материковой частью Поднебесной как строптивая провинция? Конечно. И Народно-освободительная армия (НОАК), несомненно, сделает это, если Си Цзиньпин и компартия захотят решить вопрос о власти над Тайванем силой. В то же время сомнительно, чтобы командование НОАК сделало военно-морскую блокаду своей главной попыткой покорить островитян. Они предпримут блокаду в качестве дополнения к более решительным мерам — таким, как полномасштабное морское наступление через пролив.

НОАК может начать блокаду, чтобы ослабить защитников Тайваня по периметру острова, в то время как основные силы осуществят сконцентрированный удар через пролив. Китай надеется, что молниеносные действия принесут быструю победу, поставив Азию, Америку и весь мир перед уже свершившимся фактом — решением тайваньского вопроса. Блокада может значительно повысить шансы на успех.

Риски блокады Тайваня

Но разве блокада не ставит Китай в опасную ситуацию перенапряжения экономики и дипломатической реакции? Последняя может начаться вследствие военного давления на остров. Да, у блокады есть свои риски. Во-первых, блокада — долгосрочная операция. Сама по себе блокада не может привести к быстрым результатам, которых хотят китайские лидеры. Скорее наоборот. Как объясняет военно-морской историк Джулиан Корбетт: "Без посторонней помощи военно-морское давление может служить только инструментом для истощения сил защитников", последствия которого постепенно "разрушают как вашу собственную экономику, так и ополчают против вас нейтральные страны".

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Пекин надеется избежать долгой блокады, в том числе и по изложенным Корбеттом причинам.

ВМС НОАК могли бы заморить островитян голодом, лишив их природных ресурсов, необходимых для современной индустриальной экономики. Это потребует времени и причинит огромные человеческие страдания. Морить голодом свободных людей с дипломатической точки зрения — плохо. Особенно для режима, который только что обвиняли в подавлении свободы в Гонконге и создании концентрационных лагерей в Синьцзяне.

Как и предсказывает Корбетт, это вызовет раздражение международного сообщества.

[ + – ] Китай надеется, что молниеносные действия принесут быструю победу

Учитывая эти факторы, ястребы считают блокаду не лучшим решением, если только она не сопровождается прямыми военными действиями. Но и тогда это не делает операцию по захвату острова легкой задачей. Например, Гражданская война в США демонстрирует, насколько рискованными могут быть политика и стратегия блокад.

Уроки Гражданской войны в США. Решатся ли Штаты спасать Тайвань?

Три небольшие ремарки из этой истории.

Во-первых, важно мнение иностранных государств. Язык, который используют политические лидеры для описания событий, определяет направление мысли и деятельности. В начале войны администрация Авраама Линкольна ошибочно полагала, что ВМС Союза подчинят Конфедерацию с помощью блокады. Ошибочно потому, что блокада — это законный акт войны. Он придает статус и определенную степень легитимности противоборствующим сторонам. Это означает, что формальный участник боевых действий может победить и будет признан.

Война — явление, которое охватывает законные воюющие стороны, когда они не могут разрешить свои разногласия дипломатическим путем. Руководители Союза хотели заклеймить конфедератов мятежниками или пиратами, лишив Юг видимости легитимности и отговорив иностранные державы от предоставления ему дипломатического признания или иного вмешательства. Ведь официальная версия гласила, что война была внутренним делом США. И все же Вашингтон допустил дипломатическую и юридическую ошибку. Эта ошибка позволила европейским государствам вмешаться в войну.

Они могли быть посредниками в установлении мира, который признал бы Конфедерацию независимым государством.

И действительно, Великобритания и Франция не хотели вмешиваться в чужой конфликт. Но в конце концов, их решение повлияло на судьбу всей этой войны. Ни Лондон, ни Париж не были готовы рискнуть своим дипломатическим капиталом в случае вероятного проигрыша, хотя они и поддерживали Юг, армии которого сражались до самого конца. Только когда стало очевидно, что Союз рано или поздно одержит победу в гражданской войне, великие державы отказались от фантазий о вмешательстве.

Изучение Гражданской войны в США может пойти на пользу и Тайваню, и Китаю

Историк Сэмюэл Флэгг Бемис выносит мрачный вердикт по этому эпизоду: "Внутренние распри порождают иностранные реакции. Это аксиома дипломатии". И это аксиома, которую Си Цзиньпин не может игнорировать. У китайских коммунистических магнатов есть основания опасаться внешних препятствий во время войны между двумя сторонами пролива. Значит, нужно решить тайваньский вопрос быстро, а не доверять такой политически опасной стратегии, как блокада.

Во-вторых, Гражданская война в США, оголив проблемы, связанные с военно-морской блокадой, послужила шпаргалкой для Пекина. Любая держава, жаждущая быстрой победы в ограниченной войне, пытается изолировать своего противника дипломатически — и, следовательно, также в военном отношении. Это предотвращает вмешательство. Изоляция врага упрощает стратегическую задачу, позволяя сражаться один на один. Китайским чиновникам изучение гражданской войны помогло отвадить Соединенные Штаты от возможной защиты Тайваня.

Внутренние распри порождают иностранные реакции. (Сэмюэл Флэгг Бемис, историк)

Китайские коммунисты мастерски используют игру слов для достижения политического эффекта. В 2005 году Пекин принял закон, сохраняющий за собой право использовать вооруженную силу для подчинения острова своей власти. Этот закон переводится на английский язык под названием "Закон о борьбе с сецессией". Выбор слова не мог быть случайным. Изображение закона как меры против "отделения" было попыткой создать видимость гражданской войны перед американскими политическими лидерами и электоратом.

Материк изображает из себя Север, а Тайвань нарекается Югом.

Стратегия Китая может показаться слишком мудреной, но на самом деле она имеет смысл. В американской памяти отделение — это то, чем занимаются повстанцы-рабовладельцы — злодеи и враги национального единства. Какой президент США решится на войну, чтобы спасти современный аналог Конфедерации? И хотя сравнение либерального Тайваня и Конфедерации выглядит смешно, некоторые американцы могут согласиться с таким сравнением. Как минимум, Пекин может надеяться, что такое воздействие на народ США заставит Вашингтон колебаться при обсуждении политики и стратегии в отношении грядущего конфликта.

Нерешительность США предоставит НОАК время для завершения своей военной операции.

[ + – ] Тайваньский многоцелевой сверхзвуковой истребитель AIDC F-CK-1

Другой вопрос, работают ли тут слова. Сомнительно, что ведущие мировые державы искренне верят усилиям Китая по дискредитации Тайваня. Они могут пытаться умиротворить напыщенный Китай в мирное время. Они могут даже отозвать дипломатическое признание Тайбэя. Совсем другое дело, когда китайские военные корабли и военные самолеты попытаются уничтожить свободное общество. С дипломатической точки зрения это не лучший вариант для Китая. Этот военный подход явно не выставляет Китай Си как Союз Линкольна.

Пекин, вероятно, опасается, что другие державы придут на помощь Тайваню, когда им придется сделать этот выбор.

[ + – ] Материк изображает из себя Север, а Тайвань нарекается Югом.

И в-третьих, Гражданская война в США преподает Китаю стратегические и оперативные уроки. Историк Альфред Тайер Мэхэн, который служил в блокадных войсках военно-морского флота Союза, в своей ретроспективе высмеивал шаткий кордон, созданный его флотом. Мэхэн утверждает, что достаточно многочисленное южное население могло построить серьезный флот. Южане могли собрать силы в каком-нибудь месте по периметру блокады Союза и прорваться в открытое море.

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Но они этого не сделали — и северная блокада одержала победу. Так что Пекин должен набраться духа. Он также обладает демографическими, промышленными и экономическими преимуществами перед своим противником. Он тоже может победить только за счет давления с моря. Верно?

Не обязательно. Тайвань внешне мало похож на американский Юг (обширный, малонаселенный регион с протяженными, открытыми сухопутными границами). Реки были еще одним стратегическим препятствием. Мэхэн отмечает, что после того, как ВМС Союза прорвались через Новый Орлеан к реке Миссисипи, а оттуда в глубокие континентальные глубины, Союз не просто заблокировал Юг блокадой, но и расчленил его изнутри.

Кубинский пример для Тайваня

Тайвань больше похож на Кубу — остров, известный как мини-континент, жители которого могут пережить блокаду. Куба наделена природными ресурсами, из-за чего ее население трудно морить голодом.

[ + – ] Снайперы Тайваня

Сравнение с Кубой должно вдохновить защитников Тайваня и заставить Китай задуматься. Но сходство между Тайванем и Кубой не так уж значительно. Самая яркая разница: Куба простирается примерно на 1126 километров между своей западной и восточной частями, в то время как Тайвань тянется всего лишь на 386 километров с севера на юг. Площадь имеет значение. И все же Тайвань имеет изрезанные береговые линии, горный рельеф и население, хорошо знакомое с его стратегическими особенностями. У него есть собственные преимущества, позволяющие компенсировать географический размер. Его вооруженные силы должны использовать эти особенности с максимальной эффективностью.

Кубинский пример показывает, как защитники Тайваня могут пережить не только блокаду, но и не допустить морского вторжения. Пекин должен будет победить максимально быстро, не давая острову и его защитникам времени на ответный удар. Тайбэю в любом случаи нужно тянуть время. Ему необходимо будет продлить любой военный сценарий, напоминая международному сообществу, что он готов сражаться, и дать Соединенным Штатам и, возможно, другим государствам время подготовить ответные меры, прибыть к месту боев и изменить ситуацию в пользу Тайваня. Изучение Гражданской войны в США может пойти на пользу и Тайваню, и Китаю, показывая, как создавать проблемы с помощью дипломатии, законов и военной стратегии.