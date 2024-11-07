"Китайский разворот" Трампа. Как США завершат войну в Украине без учета интересов России

Дональд Трамп не раз называл Китай главной проблемой. Большая война в Украине усугубила мировую ситуацию: Россия активно строит союзы с недружественными для Штатов режимами. Фокус выяснил, как новый президент США будет сдерживать большую ось зла.

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Возврат республиканца Дональда Трампа в Белый дом изменит внешнюю политику США на многих фронтах. Военные конфликты охватили некоторые части мира, а новый президент Штатов позиционирует себя как миротворец.

Озвучивая приоритеты своей внешней политики, Трамп часто называл Китай главной проблемой. Остальные враждебные США страны — Россия, Иран и КНДР занимали не столь важное место в его риторике. В период нахождения у власти в 2017–2021 годы республиканец проявил себя как сторонник политики нарастающего сдерживания КНР.

Основной аргумент республиканца в борьбе с Китаем — не военная сила, а "экономическая атака". Говоря об угрозе нападения Китая на Тайвань он подчеркивал, что решение этого вопроса не потребует вмешательства американских солдат. Китайский лидер Си Цзинпин получит пошлины в размере 150–200% на товары.

"Мне бы не пришлось применять силу, потому что Си уважает меня. Он знает, что я сумасшедший", — сказал Трамп 19 октября 2024 года.

Но Пекин будет отвечать, что вызовет торговую войну между двумя сверхдержавами. Остается догадываться, что в таком случае ждет мировую экономику. Китай ежегодно продает в США товары на сумму более 400 миллиардов долларов и еще на сотни миллиардов долларов в виде комплектующих, которые американцы закупают в других странах.

Пока официальная риторика Пекина по отношению к США не ясна: в сдержанном поздравлении Дональда Трампа с избранием президентом США от лица представителя МИД Мао Нина не содержится враждебный тон. Китай обещает действовать в отношениях с США на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием на пост президента США", — кратко отметил Мао Нин.

Китайские рынки отреагировали на победу Трампа не так гладко. Юань и акции китайских технологических компаний на Гонконгской фондовой бирже упали в цене на 4%, пишет Reuters.

Во время первого президентства Трампа юань ослаб примерно на 5% по отношению к доллару. Выступая за стимулирование американского производства, Трамп обещал избирателям ввести 60%-е пошлины на китайские товары.

Разворот США от России к Китаю: чем это грозит Украине?

Шанс резкого разворота внешней политики США от России и Украины к Китаю при администрации Трампа можно оценить как 50 на 50. РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно укрепила связи с Китаем, говорит Фокусу содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова" Алексей Мельник.

"Соперничество с двумя указанными странами будет лежать в основе внешней политики Белого дома. В этом контексте Трамп сформирует политику по другим регионам. Россия пока не рассматривается как основной агрессор в мире, но политика сдерживания не прекратится", — указывает аналитик.

Победа Трампа — не самый предпочтительный результат и вызывает опасения у Пекина. Китайское руководство будет стремиться поддерживать видимость теплых отношений с Трампом и одновременно активизировать демонстрацию силы. Пример тому — периодические военные учения с элементом морской блокировки Тайваня с целью заставить Трампа применить армейский компонент, полагает Мельник.

Китай также рассчитывает на укрепление связей с глобальным Югом, Европой и странами Северо-Восточной Азии, учитывая изоляционистскую внешнюю политику Трампа.

Трамп наполнит смыслом ленд-лиз для Украины

Киеву в настоящее время нужно готовиться к тому, что Дональд Трамп попробует реализовать угрозы в сторону Украины: заставит сесть за стол переговоров и уменьшит объемы помощи. Крупным везением будет, если наступят другие сценарии, но оснований для оптимизма мало, дополняет Алексей Мельник.

"Острый вопрос касается влияния Трампа на евроатлантическое единство и страны Евросоюза. Если продолжится хаос во время его первого президентства, Украина от этого только проиграет", — подчеркивает он.

Не стоит забывать и другой важный фактор: Россия активно сплотила вокруг себя антидемократические режимы Северной Кореи, Ирана и Китая. С 2022 года Москва активизировала контакты с Пекином и с каждым годом их связи разорвать все тяжелее, комментирует Фокусу политический эксперт Петр Олещук.

"Возникает сомнение, как США будут противостоят Китаю в отрыве от России? Украинский вопрос — один из главных, против нас воюет армия КНДР. Если бы в Пекине хотели быстро закончить войну в Украине, северокорейские солдаты не пошли бы на помощь ВС РФ", — объясняет эксперт.

Китай стремится сделать Россию все более зависимой и для этого война в Украине должна продолжаться, но не превращаться в глобальное противостояние с Западом. По оценкам Олещука, Трамп не склонен предоставлять Украине военную помощь и рассчитывает на быстрый мировой договор. Теоретически он будет не против кредитов и наполнит реальным смыслом ленд-лиз.

Напомним, украинский народный депутат Марьян Заблоцкий предложил нарисовать в Киеве мурал с изображением Дональда Трампа. А 19 июня Заблоцкий регистрировал петицию об установлении памятника 40-му президенту США Рональду Рейгану.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры 6 ноября поздравили Дональда Трампа с победой на выборах. В МИД Украины уже заявили о надежде на сотрудничество и помощь США в достижении мира при Трампе.