"Китайський розворот" Трампа. Як США завершать війну в Україні без урахування інтересів Росії

Дональд Трамп не раз називав Китай головною проблемою. Велика війна в Україні погіршила світову ситуацію: Росія активно будує союзи з недружніми для Штатів режимами. Фокус з'ясував, як новий президент США стримуватиме велику вісь зла.

Повернення республіканця Дональда Трампа в Білий дім змінить зовнішню політику США на багатьох фронтах. Військові конфлікти охопили деякі частини світу, а новий президент Штатів позиціонує себе як миротворець.

Озвучуючи пріоритети своєї зовнішньої політики, Трамп часто називав Китай головною проблемою. Решта ворожих США країн — Росія, Іран і КНДР — займали не настільки важливе місце в його риториці. У період перебування при владі в 2017-2021 роках республіканець проявив себе як прихильник політики наростаючого стримування КНР.

Основний аргумент республіканця в боротьбі з Китаєм — не військова сила, а "економічна атака". Говорячи про загрозу нападу Китаю на Тайвань, він наголошував, що розв'язання цього питання не потребуватиме втручання американських солдатів. Китайський лідер Сі Цзіньпін отримає мита в розмірі 150-200% на товари.

"Мені б не довелося застосовувати силу, тому що Сі поважає мене. Він знає, що я божевільний", — сказав Трамп 19 жовтня 2024 року.

Але Пекін відповідатиме, що викличе торговельну війну між двома наддержавами. Залишається здогадуватися, що в такому разі чекає на світову економіку. Китай щорічно продає в США товари на суму понад 400 мільярдів доларів і ще на сотні мільярдів доларів у вигляді комплектуючих, які американці закуповують в інших країнах.

Поки що офіційна риторика Пекіна щодо США не зрозуміла: у стриманому привітанні Дональда Трампа з обранням президентом США від імені представника МЗС Мао Ніна не міститься ворожий тон. Китай обіцяє діяти у відносинах зі США на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва.

"Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням на пост президента США", — коротко зазначив Мао Нін.

Китайські ринки відреагували на перемогу Трампа не так гладко. Юань та акції китайських технологічних компаній на Гонконзький фондовій біржі впали в ціні на 4%, пише Reuters.

Під час першого президентства Трампа юань ослаб приблизно на 5% щодо долара. Виступаючи за стимулювання американського виробництва, Трамп обіцяв виборцям запровадити 60%-ві мита на китайські товари.

Розворот США від Росії до Китаю: чим це загрожує Україні?

Шанс різкого розвороту зовнішньої політики США від Росії та України до Китаю за адміністрації Трампа можна оцінити як 50 на 50. РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну значно зміцнила зв'язки з Китаєм, каже Фокусу співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів "Центру Разумкова" Олексій Мельник.

"Суперництво з двома зазначеними країнами лежатиме в основі зовнішньої політики Білого дому. У цьому контексті Трамп сформує політику щодо інших регіонів. Росія поки не розглядається як основний агресор у світі, але політика стримування не припиниться", — вказує аналітик.

Перемога Трампа — не найкращий результат і викликає побоювання у Пекіна. Китайське керівництво прагнутиме підтримувати видимість теплих стосунків із Трампом і водночас активізувати демонстрацію сили. Приклад тому — періодичні військові навчання з елементом морського блокування Тайваню з метою змусити Трампа застосувати армійський компонент, вважає Мельник.

Китай також розраховує на зміцнення зв'язків із глобальним Півднем, Європою і країнами Північно-Східної Азії, враховуючи ізоляціоністську зовнішню політику Трампа.

Трамп наповнить сенсом ленд-ліз для України

Києву нині потрібно готуватися до того, що Дональд Трамп спробує реалізувати погрози в бік України: змусить сісти за стіл переговорів і зменшить обсяги допомоги. Великим везінням буде, якщо настануть інші сценарії, але підстав для оптимізму мало, доповнює Олексій Мельник.

"Гостре питання стосується впливу Трампа на євроатлантичну єдність і країни Євросоюзу. Якщо продовжиться хаос під час його першого президентства, Україна від цього тільки програє", — підкреслює він.

Не варто забувати й інший важливий фактор: Росія активно згуртувала навколо себе антидемократичні режими Північної Кореї, Ірану та Китаю. З 2022 року Москва активізувала контакти з Пекіном і з кожним роком їхні зв'язки розірвати все важче, коментує Фокусу політичний експерт Петро Олещук.

"Виникає сумнів, як США протистоятимуть Китаю у відриві від Росії? Українське питання — одне з головних, проти нас воює армія КНДР. Якби в Пекіні хотіли швидко закінчити війну в Україні, північнокорейські солдати не пішли б на допомогу ЗС РФ", — пояснює експерт.

Китай прагне зробити Росію дедалі залежнішою і для цього війна в Україні має тривати, але не перетворюватися на глобальне протистояння із Заходом. За оцінками Олещука, Трамп не схильний надавати Україні військову допомогу і розраховує на швидкий світовий договір. Теоретично він буде не проти кредитів і наповнить реальним змістом ленд-ліз.

Нагадаємо, український народний депутат Мар'ян Заблоцький запропонував намалювати в Києві мурал із зображенням Дональда Трампа. А 19 червня Заблоцький реєстрував петицію про встановлення пам'ятника 40-му президенту США Рональду Рейгану.

Президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери 6 листопада привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах. У МЗС України вже заявили про надію на співпрацю та допомогу США в досягненні миру за Трампа.