Кому война — мать родная. Кто, как и почему живет с военных конфликтов в современном мире

Есть люди, которым очень нужна война. И я сейчас говорю не только о политиках и крупных предпринимателях, связанных с ВПК. Когда разгорается очередной конфликт, то это обеспечивает работой уйму людей.

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Это работники СМИ и политические обозреватели, страховочные агенты и военные специалисты, эксперты всех мастей и правозащитники, работники мониторинговых миссий и международных гуманитарных фондов, владельцы военторгов и персонал центров реабилитации. И многие-многие другие.

Все эти люди кормятся с конфликтов, а порой и вовсе делают карьеры. Мир им не выгоден, так как мир положит этому конец.

Но есть еще одна категория выгодополучателей. Это инсургенты, боевики и партизаны. Фридомфайтеры всех мастей и ребелы любой марки. Даже иррегуляры и бойцы вооруженных сил квазигосударств. Вообще все те, кого часто называют "террористами". Им всем нужна война не меньше, чем представителям военно-промышленного комплекса сильных и лидирующих государств. Если для последних это бизнес, карьера или способ самореализации, то для первых это сам смысл существования.

Пример? Пожалуйста.

Все хорошо знают о продолжающемся противостоянии между Израилем и ХАМАСом. Интересы сторон в этом конфликте предельно понятны. Еврейское государство хочет стабильности и мира и желательно без палестинцев. ХАМАС же хочет стабильности в своей вертикали власти, политического признания на международной арене и уничтожения Израиля как государства в идеале.

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Вроде бы все понятно. Кроме одного "но". Помимо ХАМАСа в секторе Газа, на Западном берегу или, скажем, в Ливане есть большое количества маленьких группировок: от относительно видимых до совсем крохотных, насчитывающих буквально десятки или сотни боевиков.

И если с мотивацией ХАМАСа все ясно, то на что расчитывают эти маленькие группы когда они обстреливают Израиль ракетами? Как, например, это произошло 4-го августа этого года. По Израилю с территории Ливана выпустили три ракеты, которые разорвались на открытом пространстве.

Эффективность такой "атаки", мягко говоря, под очень большим сомнением. Тем более, что до самого Израиля долетели вообще только две ракеты. На что-то большее пустившая эти ракеты мелкая палестинская группировка не способна.

Тогда зачем это делается?

Ларчик открывается очень просто. Пока есть война и повод для войны, такие структуры нужны. Они могут рассчитывать на крохи от своих старших братьев или вовсе от тех государств, которые поддерживают антисионистские вооруженные движения. Например, от Ирана.

Но если это так, то почему их не существовало в прошлом? Ведь говоря о начале прошлого века или и вовсе позапрошлом, мы если и имели дело с инсургентами, это всегда были большие и масштабные движения с народной поддержкой и политической программой взятия власти.

Раньше не существовало технологий воздействия, относительно дешевых и доступных даже для маленькой структуры. В прошлом у вас должна была быть своя "армия", ведь будучи вооруженными винтовками, вы могли заявить о себе только занятием территории и объявления себя властью. А для этого вам надо много людей, иногда очень много.

Сегодня вам достаточно небольшого капитала, небольшого актива людей. А самое главное — доступа к интернету. А там уже есть все: от предложений медиа-услуг старшим братьям и создания отрядов хакеров до методичек тактики малых групп и постройки простой, но самой настоящей боевой ракеты.

Технологии позволяют существовать маленьким группам инсургентов. Порой они могут существовать так десятками лет.

Тридцать лет назад, чтобы иметь свое СМИ, причем на приличном и массовом уровне, вам нужен был стартовый капитал, печатный цех и приличный штат работников, чтобы этот цех приводить в движение. И это только печать. Еще вам нужна была система распространения вашей газеты, агенты на местах, развитая логистическая структура.

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Сегодня от одного до небольшой группы людей могут создать свое личное и при этом относительно массовое СМИ. Все, что нужно, это интернет и доступ к нему. Все остальные инструменты для создания СМИ и распространения информации там уже есть.

То же самое происходит и в военном формате. Больше нет нужды в больших и мощных группах подпольных герилий, теперь содержать такую вот армию запредельно дорого. Сегодня их — единицы и они, как правило, пользуются поддержкой больших государств (например, Хезболла). Зато малых групп сегодня сотни по миру, а если учитывать и совсем маленькие, то и вовсе тысячи (В одной только Сирии наберется с сотню групп и группок).

Эта тенденция становится все более охватывающей и масштабной. В этом можно не сомневаться. Ведь намного выгоднее быть небольшим отрядом "вольных стрелков" на службе у больших господ или за идею (какая бы она не была), нежели прозябать в лагере беженцев, в трущобах или под пятой сильных региональных владык.