Напряжение растет: 52 боевых самолета КНР вторглись в воздушное пространство Тайваня (фото)
За последние пять дней над Тайванским проливом прошло 145 самолетов НОАК. Очередной виток обострения проходит на фоне празднования дня образования Китая и учений США в регионе.
4 октября Китай направил в воздушное пространство Тайваня рекордное количество военных самолетов за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Минобороны Тайваня.
В заявлении указывается, что утром, 4 октября истребители, бомбардировщики и транспортники в очередной раз вторглись в зону действия ПВО Тайваня. За последние 5 дней над Тайванским проливом прошло 145 самолетов ВВС Китая. В составе авиагруппы были следующие самолеты:
- 34 истребителя J-16
- 2 истребителя Су-30
- 2 военно-транспортных Y-8 ASW (раннего предупреждения и управления)
- 2 самолета разведки KJ-500
- 12 реактивных бомбардировщиков Н-6
Вероятной причиной нарушения воздушного пространства являются учения, которые проходят в регионе. Китай обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе. Они считают, что продавая оружия и проводя учения, наносится ущерб миру.
"Обеспечение независимости Тайваня — это тупик. Китай предпримет все необходимые шаги и решительно подавит любые попытки Тайваня добиться независимости. Решительность и воля Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — указывают в КНР.
В ответ на действия китайских ВВС Тайванские военные поднимали в воздух свою авиацию, а также наводили ракетные системы ПВО, наблюдая за действиями китайских военных.
Как пишет Reuters, источники в Тайване утверждают, что китайские самолеты могли имитировать атаки на флот авианосцев США. Ныне там проходят учения с авианосцами USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана королевского флота авианосца HMS Queen Elizabeth и японского десантного корабля с истребителями F-35B Lightning II на борту.
Напомним, 2 октября 39 боевых самолетов КНР нарушили воздушное пространство Тайваня.
Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские самолеты вторгались в воздушное пространство Тайваня каждый день, кроме 2 сентября.