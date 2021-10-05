Напряжение растет: 52 боевых самолета КНР вторглись в воздушное пространство Тайваня (фото)

За последние пять дней над Тайванским проливом прошло 145 самолетов НОАК. Очередной виток обострения проходит на фоне празднования дня образования Китая и учений США в регионе.

4 октября Китай направил в воздушное пространство Тайваня рекордное количество военных самолетов за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

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В заявлении указывается, что утром, 4 октября истребители, бомбардировщики и транспортники в очередной раз вторглись в зону действия ПВО Тайваня. За последние 5 дней над Тайванским проливом прошло 145 самолетов ВВС Китая. В составе авиагруппы были следующие самолеты:

34 истребителя J-16

2 истребителя Су-30

2 военно-транспортных Y-8 ASW (раннего предупреждения и управления)

2 самолета разведки KJ-500

12 реактивных бомбардировщиков Н-6

[ + – ] Маршрут следования самолетов китайских ВВС Фото: скриншот

Вероятной причиной нарушения воздушного пространства являются учения, которые проходят в регионе. Китай обвиняет США в дестабилизации ситуации в регионе. Они считают, что продавая оружия и проводя учения, наносится ущерб миру.

[ + – ] J-16 Фото: newsweek [ + – ] Су-30 [ + – ] H-6 [ + – ] KJ-500 [ + – ] Y-8 ASW

"Обеспечение независимости Тайваня — это тупик. Китай предпримет все необходимые шаги и решительно подавит любые попытки Тайваня добиться независимости. Решительность и воля Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — указывают в КНР.

В ответ на действия китайских ВВС Тайванские военные поднимали в воздух свою авиацию, а также наводили ракетные системы ПВО, наблюдая за действиями китайских военных.

Как пишет Reuters, источники в Тайване утверждают, что китайские самолеты могли имитировать атаки на флот авианосцев США. Ныне там проходят учения с авианосцами USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана королевского флота авианосца HMS Queen Elizabeth и японского десантного корабля с истребителями F-35B Lightning II на борту.

Напомним, 2 октября 39 боевых самолетов КНР нарушили воздушное пространство Тайваня.

Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские самолеты вторгались в воздушное пространство Тайваня каждый день, кроме 2 сентября.