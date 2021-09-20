Пытаются изменить статус кво: Япония призывает Европу противостоять военной экспансии КНР (фото)

Китай последние годы повышает градус напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, вторгаясь в воздушное пространство Тайваня или воды Японии.

Министр обороны Японии Нобуо Киши считает, что Китай становится все более могущественным в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях в одностороннем порядке. Об этом глава ведомства заявил в интервью для The Guardian.

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В Японии призывают выступить против агрессивной политики Китая и активизировать усилия по сдерживанию экспансии из-за растущего градуса напряженности в Южно-Китайском и Восточном морях. У страны существуют серьезные опасения по поводу безопасности всего мирового сообщества из-за резкого усиления КНР.

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Китайские военные корабли наблюдались у японских островов Сэнкаку в течение 157 дней подряд. Количество вторжений китайских судов в спорные районы возросло с 2012 года. Нынешнее руководство Японии примет участие в саммите Quad с США, Индией и Австралией для обсуждения проблемы Китая.

США, Нидерланды и Великобритания направили в Индо-Тихоокеанский регион свои ударные группы. Королевский флот Британии направил свой флагманский авианосец. Недавно в регионе были проведены крупные учения с Индией.

Европейский союз в отчете о стратегии Индо-Тихоокеанского региона признает, что ситуация может иметь "прямое влияние на европейскую безопасность и процветание", но в то же время призывает к многостороннему взаимодействию с Китаем.

Усиление армии Китая

Последние 20 лет Китай стабильно наращивает военный бюджет. Ныне аналитики считают, что он находится в районе 200 млрд долларов — это второй крупнейший показатель в мире после США. При этом в КНР заявляют, что они проводят военную политику, носящую "оборонительный характер".

[ + – ] Расходы на оборону Китая в три раза выше, чем у Британии Фото: Guardian

"Мы развиваем военный потенциал в целях самообороны. Мы не собираемся и не будем представлять угрозу для какой-либо страны", — заявил пресс-секретарь КНР Хуа Чуниин.

Фото: The Guardian

Однако в последнее время НОАК увеличила количество военных учений и вылетов на территорию опознавательной зоны противовоздушной обороны Тайваня, столкнулась с индийскими войсками в приграничных районах и внесла поправки в закон о береговой охране, чтобы оправдать применение оружия против других судов.

Основной интерес КНР

Главный интерес Китая, как пишут в издании, действовать в серой зоне для истощения и запугивания других стран.

Адмирал Ли Си-мин, бывший глава военно-морского флота Тайваня и заместитель министра обороны, сказал, что, хотя Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря и граница с Индией вызывают большую озабоченность Китая, Тайвань представляет "основной интерес" для Пекина. Риск вторжения китайской армии в Тайвань является самым высоким за последние 20 лет.

[ + – ] Карта конфликтов, которые происходили с участием Китая Фото: The Guardian

Тайвань из-за угрозы создаст систему защиты от дронов, а также активно закупает оружие в США. Острову необходимо сосредоточиться на асимметричной системе обороны, а США и Япония будут тактически поддерживать Тайвань.

Напомним, 5 сентября Китай направил в воздушное пространство Тайваня сразу 19 боевых самолетов.

На фоне усиления Китая, США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS для стабилизации ситуации в регионе. Сообщалось, что Австралия приобретет от 8 атомных подлодок.