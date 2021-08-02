Через год у КНР будет 4 авианосца: к чему готовится китайская армада?

Авианосный флот Народно-освободительной армии Китая — это быстро растущая сила, которая превращается в мощный и гибкий инструмент государственного строительства и потенциальной войны. Вполне реально, что уже к 2022 году Пекин будет владеть четырьмя авианосцами — это невероятный подвиг военного строительства.

Военный обозреватель Фокуса Игаль Левин выяснил, что известно о китайских авианосцах.

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Военно-морская авиация НОАК в гонке за лидерами

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, более известный как ВМС Китая, модернизируется с головокружительной скоростью. Китайские кораблестроители за последнее десятилетие построили более сотни военных судов, что по темпам постройки опережает могущественные ВМС США. Самое главное, что у Китая сейчас есть два авианосца — "Ляонин" и второй, пока еще безымянный корабль, проходящий ходовые испытания, а также третий и, возможно, четвертый корабль в стадии строительства. В связи с тем, что задействованы такие огромные мощности, стоит задаться вопросом: а куда дальше двинется эта военно-морская авиация НОАК?

На протяжении большей части своей современной истории Китай был потенциальной целью авианосцев, а не обладателем авианосцев собственных. Авианосцы Императорского флота Японии наносили удары по материковой части Китая в поддержку наземных кампаний в 1930-х годах. Военно-морская мощь США защищала националистические силы Китая в конце Гражданской войны в Китае, а авианосцы ВМС США наносили авиаудары по китайским добровольцам во время войны в Корее. В 1996 году во время Третьего тайваньского кризиса Соединенные Штаты развернули авианосную группу недалеко от Тайваня. Можно с уверенностью сказать, что авианосцы произвели на Китай сильное впечатление.

Авианосец "Ляонин" и его собратья

Сегодня у Китая есть два авианосца: бывший советский авианосец "Ляонин" и второй безымянный корабль "Тип 002", который в настоящее время проходит ходовые испытания. Ожидается, что "Ляонин" будет строго выполнять роль учебного авианосца, где будут отрабатываться подготовка, методы и процедуры для китайских моряков в одном из самых опасных аспектов военно-морской войны: военно-морской авиации. Несмотря на это, три похода "Ляонина" через Тайваньский пролив и визит в Гонконг показывают, что его и сегодня вполне можно считать боеспособным кораблем.

[ + – ] Проект 002 Фото: Tyg728

Второй корабль, "Тип 002" (ранее называвшийся "Тип 001A"), напоминает "Ляонин", но с некоторыми улучшениями. Например, к ним относится радар с активной антенной решеткой (AESA) и увеличенным "островом" — специальной надстройки над палубой. Эксперты считают, что "Type 002" будет нести чуть больше истребителей, чем его старший брат, всего до тридцати самолетов J-15. "Type 002" станет для Китая первым боеспособным авианосцем, хотя отсутствие катапульты означает, что его самолету придется пожертвовать дальностью и ударной способностью, чтобы подняться с палубы.

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Третий корабль строится на верфи Jiangnan в Шанхае, и есть достоверные сообщения о четвертом судне того же класса, который строят в Даляне. Этот новый класс, получивший обозначение "Type 003", является первым китайским авианосцем, построенным с использованием современного метода модульной конструкции. Все модули, известные как "супер лифты", весят сотни тонн. Они собираются на суше, а затем поднимаются на корабль в сухом доке. Крупные американские и британские военные корабли, в том числе авианосцы, такие как USS Gerald R. Ford и HMS Queen Elizabeth, собираются с использованием метода супер лифта.

[ + – ] J-15 на палубе авианосца

Авианосец "Тип 003": хорошо, что не ядерный

Хотя о "Типе 003" мало известно, кое-что мы знаем. Новый авианосец будет использовать взлет с помощью катапульты. Использование катапульты позволит авианосцу запускать более тяжелые самолеты с большим запасом топлива и вооружения, что сделает авианосец более эффективным в качестве платформы так называемой проекции силы. Сообщается, что Китай провел "тысячи" испытательных запусков новой электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS). Эта система запуска не только позволяет запускать более тяжелые боевые самолеты, но также может запускать винтовые самолеты, аналогичные самолетам дальнего обнаружения и управления ВМС США E-2D Hawkeye, а также грузовому транспортному средству C-2 Greyhound. Возможность настройки уровней мощности EMALS также упрощает запуск небольших легких беспилотных летательных аппаратов с катапульты.

Ни размер, ни водоизмещение "Type 003" пока не известны — и, вероятно, мы не узнаем их и в течение следующего года. Габариты, вероятно, будут постепенно увеличиваться, и новый корабль явно больше чем "Тип 002" — но эти авианосцы все равно уступают лучшим авианосцам США. Ожидается, что новые авианосцы Китая будут иметь обычные двигательные установки и, к счастью, как сообщается, они не будут ядерными.

Авианосцы следующего поколения

В то же время есть основания предполагать, что китайские конструкторы усиленно работают над авианосцем четвертого класса, "Тип 004". Согласно Popular Science, данные, полученные через утечку информации, указывают, что новый класс "будет иметь водоизмещение от 90 тысяч до 100 тысяч тонн и иметь катапульты запуска с электромагнитным управлением (EMALS) для запусков самолетов с палубы. Он, вероятно, будет нести больше бортов истребителей J-15, истребителей-невидимок J-31, самолетов дальнего обнаружения и управления KJ-600, вертолетов для борьбы с подводными лодками и беспилотных летательных аппаратов-невидимок". Такие характеристики делают китайские корабли "четвертого типа" сравнимыми с лучшими авианосцами США — по крайней мере на бумаге.

Между тем, в Китае с нетерпением ждут авианосца следующего поколения. У Китая есть 24 многоцелевых истребителя J-15, при этом как минимум два самолета уже потеряны и два повреждены во время различных аварий, связанных с их эксплуатацией. Этого количества, конечно, недостаточно для оснащения двух авианосцев, наземных учебных подразделений и строящихся авианосцев. Самолет будущего может быть палубной версией Chengdu J-20 или J-31 / FC-31, двух китайских истребителей пятого поколения. Промежуточным решением может стать так называемый J-17, улучшенный J-15, примерно сопоставимый с F / A-18E / F Super Hornet и EA-18G Growler.

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Авианосный флот Народно-освободительной армии Китая — это быстро растущая сила, которая превращается в мощный и гибкий инструмент государственного строительства и потенциальной войны. Вполне реально, что уже к 2022 году Пекин будет владеть четырьмя авианосцами — это невероятный подвиг военного строительства.

Все это приводит нас к ряду нерешенных вопросов. С какой целью Пекин наращивает эту силу? Сколько авианосцев в конечном итоге построит Поднебесная? Эти авианосные силы нужны Китаю, чтобы защитить свои национальные интересы или чтобы расширить их? Мы не знаем ответов, но, видимо, получим их уже совсем в скором времени.

Об авторе.

Кайл Мизоками — эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности из Сан-Франциско, его работы публикуются в Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал соучредителем блога по обороне и безопасности Japan Security Watch. Вы можете следить за ним в Twitter:@KyleMizokami.

Эта статья была впервые представлена публике ​​в сентябре 2018 года и сейчас переиздается из-за растущего интереса читателей.