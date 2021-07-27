Лучше чем Javelin: Китай развернул в Тибете свою версию ПТРК HJ-12 (фото)

Китайский аналог Javelin способен пробивать броню до 1100 мм, а также поражать цели на дистанции в 3500-4000 метров.

Китай начал использовать в армии переносные противотанковые ракетные комплексы HJ-12. Комплекс впервые попал на фото у военных в Тибете. Об этом сообщает издание Army Recognition.

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В Тибете военные расположены для отражения возможной атаки индийских военных. А главной же особенностью ПТРК является улучшенная инфракрасная система наведения ракеты, которая должна быть лучше, чем у американского комплекса Javelin.

Сообщается, что дальность стрельбы по разным данным находится на уровне 3500-4000 метров. А ракета способна пробивать броню толщиной до 1100 миллиметров, а также действовать против бункеров, фортификаций и другим целям.

В издании сообщают, что КНР уже продала некоторую часть противотанковых комплексов в неназванную страну. Также неизвестной остается сумма контракта.

[ + – ] Рендер ПТРК HJ-12 Фото: China Morning Post

Комплекс HJ-12 является представителем ПТРК 3 поколения. Их главной особенностью является принцип "выстрелил и забыл", ракету не нужно вести по лазерной наводке, как это происходит, например, в украинском "Скифе".

Напомним, в ВСУ прошли учебные пуски ракет из ПТРК Javelin. Первая поставка Javelin в Украину состоялась 17 июня 2020 года.