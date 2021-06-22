В ВСУ прошли учебные запуски ракет из ПТРК Javelin (фото, видео)
Украинские бойцы завершили обучающий курс по работе с комплексом. В обучении им помогали американские инструкторы.
Выпускники школы противотанковой артиллерии на базе 184 Учебного центра Нацакадемии завершили курсы по подготовке операторов ПТРК Javelin. Об этом сообщает АрміяInform.
Бойцы ВСУ во время прохождения курсов сперва ознакамливалась с назначением, принципом действия, тактико-техническими характеристиками, а также особенностями применения противотанкового ракетного комплекса. В завершение всего обучения бойцы провели первые стрельбы из Javelin.
В подготовке военных принимали участие американские инструкторы, которые выступали консультантами во время стрельб.
Цель, которую должны были поразить бойцы, находилась на расстоянии 1900 метров. Она была уничтожена с первой попытки. Всего было выпущено 30 ракет по целям в ходе стрельб. Всего, как сообщают в издании, подготовлено около сотни операторов Javelin.
FGM-148 Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости, в частности вертолетов или БПЛА. В отличие от украинских аналогов позволяет действовать по принципу "выстрелил-забыл", ракету не нужно вести по лазерной наводке к цели.
Напомним, первая поставка Javelin в Украину состоялась 17 июня 2020 года.
Пуски из ракетного комплекса производились и на учениях ВСУ 26 мая. Тогда Вооруженные силы провели масштабные учения с применением танков, беспилотников и другой техники.