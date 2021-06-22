В ВСУ прошли учебные запуски ракет из ПТРК Javelin (фото, видео)

Украинские бойцы завершили обучающий курс по работе с комплексом. В обучении им помогали американские инструкторы.

Выпускники школы противотанковой артиллерии на базе 184 Учебного центра Нацакадемии завершили курсы по подготовке операторов ПТРК Javelin. Об этом сообщает АрміяInform.

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Бойцы ВСУ во время прохождения курсов сперва ознакамливалась с назначением, принципом действия, тактико-техническими характеристиками, а также особенностями применения противотанкового ракетного комплекса. В завершение всего обучения бойцы провели первые стрельбы из Javelin.

Фото: АрміяInform

В подготовке военных принимали участие американские инструкторы, которые выступали консультантами во время стрельб.

Цель, которую должны были поразить бойцы, находилась на расстоянии 1900 метров. Она была уничтожена с первой попытки. Всего было выпущено 30 ракет по целям в ходе стрельб. Всего, как сообщают в издании, подготовлено около сотни операторов Javelin.

Фото: АрміяInform

FGM-148 Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости, в частности вертолетов или БПЛА. В отличие от украинских аналогов позволяет действовать по принципу "выстрелил-забыл", ракету не нужно вести по лазерной наводке к цели.

Напомним, первая поставка Javelin в Украину состоялась 17 июня 2020 года.

Пуски из ракетного комплекса производились и на учениях ВСУ 26 мая. Тогда Вооруженные силы провели масштабные учения с применением танков, беспилотников и другой техники.