У ЗСУ пройшли навчальні запуски ракет з ПТРК Javelin (фото, відео)

Українські бійці завершили навчальний курс по роботі з комплексом. У навчанні їм допомагали американські інструктори.

Випускники школи протитанкової артилерії на базі 184 Навчального центру Нацакадемії завершили курси з підготовки операторів ПТРК Javelin. Про це повідомляє АрміяInform.

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Бійці ЗСУ під час проходження курсів спершу ознайомлюються з призначенням, принципом дії, тактико-технічними характеристиками, а також особливостями застосування протитанкового ракетного комплексу. На завершення всього навчання бійці провели перші стрільби з Javelin.

Фото: АрміяInform

У підготовці військових брали участь американські інструктори, які виступали консультантами під час стрільб.

Мета, яку повинні були вразити бійці, перебувала на відстані 1900 метрів. Вона була знищена з першої спроби. Всього було випущено 30 ракет по цілях під час стрільб. Всього, як повідомляють у виданні, підготовлено близько сотні операторів Javelin.

Фото: АрміяInform

FGM-148 Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних обʼєктів, які переміщуються на низькій висоті і швидкості, зокрема вертольотів або БПЛА. На відміну від українських аналогів ракета дозволяє діяти за принципом "вистрілив-забув", її не потрібно вести лазерною наводкою до мети.

Нагадаємо, перша поставка Javelin в Україні відбулася 17 червня 2020 року.

Пуски з ракетного комплексу проводилися і на навчаннях ЗСУ 26 травня. Тоді Збройні сили провели масштабні навчання із застосуванням танків, безпілотників та іншої техніки.