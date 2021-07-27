Краще ніж Javelin: Китай розгорнув у Тибеті свою версію ПТРК HJ-12 (фото)
Китайський аналог Javelin здатний пробивати броню до 1 100 мм, а також вражати цілі на дистанції в 3 500-4 000 метрів.
Китай почав використовувати в армії переносні протитанкові ракетні комплекси HJ-12. Комплекс вперше потрапив на фото у військових у Тибеті. Про це повідомляє видання Army Recognition.
У Тибеті військові розташовані для відбиття можливої атаки індійських військових. А головною ж особливістю ПТРК є поліпшена інфрачервона система наведення ракети, яка повинна бути кращою, ніж в американського комплексу Javelin.
Повідомляється, що дальність стрільби за різними даними знаходиться на рівні 3 500-4 000 метрів. А ракета здатна пробивати броню товщиною до 1 100 міліметрів, а також діяти проти бункерів, фортифікацій та інших цілей.
У виданні повідомляють, що КНР вже продала деяку частину протитанкових комплексів у неназвану країну. Також невідомою залишається сума контракту.
Комплекс HJ-12 є представником ПТРК 3 покоління. Їхньою головною особливістю є принцип "вистрілив і забув", ракету не потрібно вести по лазерному наведенні, як це відбувається, наприклад, в українському "Скіфі".
Нагадаємо, в ЗСУ пройшли навчальні пуски ракет із ПТРК Javelin. Перша поставка Javelin в Україні відбулася 17 червня 2020 року.