Краще ніж Javelin: Китай розгорнув у Тибеті свою версію ПТРК HJ-12 (фото)

Китайський аналог Javelin здатний пробивати броню до 1 100 мм, а також вражати цілі на дистанції в 3 500-4 000 метрів.

Китай почав використовувати в армії переносні протитанкові ракетні комплекси HJ-12. Комплекс вперше потрапив на фото у військових у Тибеті. Про це повідомляє видання Army Recognition.

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У Тибеті військові розташовані для відбиття можливої атаки індійських військових. А головною ж особливістю ПТРК є поліпшена інфрачервона система наведення ракети, яка повинна бути кращою, ніж в американського комплексу Javelin.

Повідомляється, що дальність стрільби за різними даними знаходиться на рівні 3 500-4 000 метрів. А ракета здатна пробивати броню товщиною до 1 100 міліметрів, а також діяти проти бункерів, фортифікацій та інших цілей.

У виданні повідомляють, що КНР вже продала деяку частину протитанкових комплексів у неназвану країну. Також невідомою залишається сума контракту.

[ + – ] Рендер ПТРК HJ-12 Фото: China Morning Post

Комплекс HJ-12 є представником ПТРК 3 покоління. Їхньою головною особливістю є принцип "вистрілив і забув", ракету не потрібно вести по лазерному наведенні, як це відбувається, наприклад, в українському "Скіфі".

Нагадаємо, в ЗСУ пройшли навчальні пуски ракет із ПТРК Javelin. Перша поставка Javelin в Україні відбулася 17 червня 2020 року.