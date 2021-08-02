Через рік у КНР буде 4 авіаносці: до чого готується китайська армада?

Авіаносний флот Народно-визвольної армії Китаю — це сила, яка швидко зростає і перетворюється в потужний і гнучкий інструмент державного будівництва та потенційної війни. Цілком реально, що вже до 2022 року Пекін володітиме чотирма авіаносцями — це неймовірний подвиг військового будівництва.

Військовий оглядач Фокуса Ігаль Левін з'ясував, що відомо про китайські авіаносці.

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Військово-морська авіація НВАК у перегонах за лідерами

Військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю, більш відомий як ВМС Китаю, модернізується із запаморочливою швидкістю. Китайські суднобудівники за останнє десятиліття побудували понад сотню військових суден, що за темпами будівництва випереджає могутні ВМС США. Найголовніше, що в Китаю наразі є два авіаносці — "Ляонін" і другий, поки ще безіменний корабель, що проходить ходові випробування, а також третій і, можливо, четвертий корабель у стадії будівництва. У зв'язку з тим, що залучені такі величезні потужності, варто задатися питанням: а куди далі рухатиметься ця військово-морська авіація НВАК?

Протягом більшої частини своєї сучасної історії Китай був потенційною метою авіаносців, а не володарем авіаносців власних. Авіаносці Імператорського флоту Японії наносили удари по материковій частині Китаю в підтримку наземних кампаній у 1930-х роках. Військово-морська міць США захищала націоналістичні сили Китаю в кінці Громадянської війни в Китаї, а авіаносці ВМС США наносили авіаудари по китайських добровольцях під час війни в Кореї. У 1996 році під час Третьої тайванської кризи Сполучені Штати розгорнули авіаносну групу недалеко від Тайваню. Можна з упевненістю сказати, що авіаносці справили на Китай сильне враження.

Авіаносець "Ляонін" і його побратими

Сьогодні в Китаю є два авіаносці: колишній радянський авіаносець "Ляонін" і другий безіменний корабель "Тип 002", який наразі проходить ходові випробування. Очікується, що "Ляонін" буде строго виконувати роль навчального авіаносця, де відпрацьовуватимуться підготовка, методи і процедури для китайських моряків в одному з найнебезпечніших аспектів військово-морської війни: військово-морській авіації. Незважаючи на це, три походи "Ляоніна" через Тайванську протоку і візит у Гонконг показують, що його і сьогодні цілком можна вважати боєздатним кораблем.

[ + – ] Проект 002 Фото: Tyg728

Другий корабель, "Тип 002" (раніше називався "Тип 001A"), нагадує "Ляонін", але з деякими поліпшеннями. Наприклад, до них відноситься радар з активними антенними гратами (AESA) і збільшеним "островом" — спеціальною надбудовою над палубою. Експерти вважають, що "Type 002" буде нести трохи більше винищувачів, ніж його старший брат, усього до тридцяти літаків J-15. "Type 002" стане для Китаю першим боєздатним авіаносцем, хоча відсутність катапульти означає, що його літаку доведеться пожертвувати дальністю й ударною здатністю, щоб піднятися з палуби.

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Третій корабель будується на верфі Jiangnan в Шанхаї, і є достовірні повідомлення про четверте судно того ж класу, яке будують у Даляні. Цей новий клас, який отримав позначення "Type 003", є першим китайським авіаносцем, побудованим з використанням сучасного методу модульної конструкції. Усі модулі, відомі як "суперліфти", важать сотні тонн. Вони збираються на суші, а потім піднімаються на корабель у сухому доці. Великі американські і британські військові кораблі, зокрема авіаносці, такі як USS Gerald R. Ford і HMS Queen Elizabeth, збираються з використанням методу суперліфта.

[ + – ] J-15 на палубі авіаносця

Авіаносець "Тип 003": добре, що не ядерний

Хоча про "Тип 003" мало відомо, дещо ми знаємо. Новий авіаносець буде використовувати зліт за допомогою катапульти. Використання катапульти дозволить авіаносця запускати важчі літаки з великим запасом палива й озброєння, що зробить авіаносець більш ефективним у ролі платформи так званої проекції сили. Повідомляється, що Китай провів "тисячі" випробувальних запусків нової електромагнітної системи запуску літаків (EMALS). Ця система запуску не тільки дозволяє запускати важчі бойові літаки, але також може запускати гвинтові літаки, аналогічні до літаків далекого виявлення й управління ВМС США E-2D Hawkeye, а також вантажного транспортного засобу C-2 Greyhound. Можливість налаштування рівнів потужності EMALS також спрощує запуск невеликих легких безпілотних літальних апаратів з катапульти.

Ні розмір, ні водотоннажність "Type 003" поки не відомі — і, ймовірно, ми не дізнаємося їх і протягом наступного року. Габарити, ймовірно, будуть поступово збільшуватися, і новий корабель явно більший, ніж "Тип 002" — але ці авіаносці все одно поступаються кращим авіаносцям США. Очікується, що нові авіаносці Китаю матимуть звичайні рухові установки і, на щастя, як повідомляється, вони не будуть ядерними.

Авіаносці наступного покоління

У той же час є підстави припускати, що китайські конструктори посилено працюють над авіаносцем четвертого класу, "Тип 004". Згідно Popular Science, дані, отримані через витік інформації, вказують, що новий клас "матиме водотоннажність від 90 тисяч до 100 тисяч тонн і матиме катапульти запуску з електромагнітним керуванням (EMALS) для запусків літаків з палуби. Він, ймовірно, буде нести більше бортів винищувачів J-15, винищувачів-невидимок J-31, літаків дальнього виявлення й управління KJ-600, вертольотів для боротьби з підводними човнами і безпілотних літальних апаратів-невидимок". Такі характеристики роблять китайські кораблі "четвертого типу" порівнянними з кращими авіаносцями США — принаймні на папері.

Тим часом, у Китаї з нетерпінням чекають авіаносця наступного покоління. У Китаю є 24 багатоцільові винищувачі J-15, при цьому як мінімум два літаки вже втрачені і два пошкоджені під час різних аварій, пов'язаних з їх експлуатацією. Цієї кількості, звичайно, недостатньо для оснащення двох авіаносців, наземних навчальних підрозділів і споруджуваних авіаносців. Літак майбутнього може бути палубною версією Chengdu J-20 або J-31/FC-31, двох китайських винищувачів п'ятого покоління. Проміжним рішенням може стати так званий J-17, покращений J-15, який приблизно можна порівняти з F/A-18E/F Super Hornet і EA-18G Growler.

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Авіаносний флот Народно-визвольної армії Китаю — це сила, яка швидко зростає перетворюється в потужний і гнучкий інструмент державного будівництва та потенційної війни. Цілком реально, що вже до 2022 року Пекін володітиме чотирма авіаносцями — це неймовірний подвиг військового будівництва.

Усе це приводить нас до ряду невирішених питань. З якою метою Пекін нарощує цю силу? Скільки авіаносців зрештою побудує Піднебесна? Ці авіаносні сили потрібні Китаю, щоб захистити свої національні інтереси або щоб розширити їх? Ми не знаємо відповідей, але, мабуть, отримаємо їх уже зовсім незабаром.

Про автора.

Кайл Мізокамі — експерт з питань оборони та національної безпеки із Сан-Франциско, його роботи публікуються в Diplomat, Foreign Policy, War is Boring і Daily Beast. У 2009 році він став співзасновником блогу з оборони і безпеки Japan Security Watch. Ви можете слідкувати за ним у Twitter: @KyleMizokami.

Ця стаття була вперше представлена ​​публіці у вересні 2018 року і наразі перевидається через зростання інтересу читачів.