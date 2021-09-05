Китай направил в воздушное пространство Тайваня сразу 19 боевых самолетов (фото)

Власти Китая демонстрируют свою готовность противостоять "сговору Тайбэя и Вашингтона".

В воскресенье, 5 сентября, военно-воздушные силы Тайваня реагировали на "очередное проявление военной активности Китая", сообщило Минобороны страны. На этот раз 19 китайских самолетов, включая бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие, вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

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С начала этого года Тайвань неоднократно информировал о подобных полетах возле контролируемых им островов Пратас.

В последней китайской миссии участвовали 10 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие, и один противолодочный самолет Y-8.

Отметим, что бомбардировщик H-6 создан на базе советского Ту-16, а истребитель J-16 — Миг-29.

В министерстве заявили, что тайваньские боевые самолеты были отправлены для встречи китайских самолетов, а ракетные системы ПВО были приведены в состояние готовности.

Китай традиционно не комментирует свои отдельные подобные действия. А в целом называется их "деятельностью, необходимой для защиты суверенитета страны и борьбы со сговором между Тайбэем и Вашингтоном", отмечает NBS News.

Отметим, 15 июня к Тайваню подлетели 28 боевых самолетов китайских ВВС, что на сегодняшний день является крупнейшим вторжением в его воздушное пространство, о котором сообщил Тайбэй.

Ранее Фокус разбирался, сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая?

Также мы писали о том, что в Сенате США считают, что Пекин может начать боевые действия против Тайваня уже в следующем году.