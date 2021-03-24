Угроза вторжения Китая в Тайвань более реальна, чем многие считают, – адмирал ВМС США (фото)

Как считают в Сенате США, Пекин может начать боевые действия против Тайваня уже в следующем году.

Американский адмирал Джон Аквилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США, заявил, что угроза вторжения Китая на остров Тайвань более реальна, чем многие представляют.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

"Пекин считает восстановление контроля над Тайванем своим "приоритетом № 1", – сказал адмирал, выступая в Комитете Сената США.

Адмирал заявил, что угроза вторжения настолько серьезная, что США должны повысить обороноспособность в Тихоокеанском регионе "в ближайшее время и срочно".

"По моему мнению, эта угроза намного ближе, чем думает большинство, и мы должны взять на себя ответственность", – сказал Аквилино.

По словам адмирала, в случае военного вторжения Китая на остров, США столкнутся с двумя основными проблемами:

Под угрозу будет поставлена мировая торговля, значительная доля которой проходит через Тайвань;

Может быть разрушено доверие к США со стороны таких союзников, как Япония, Южная Корея и Филиппины.

"Статус Соединенных Штатов в качестве партнера с нашими союзниками также будет поставлен на карту, если возникнет конфликт на Тайване", – сказал Аквилино.

[ + – ] Адмирал ВМС США Джон Аквилино

Издание пишет, что сенатор-республиканец Том Коттон считает, что Пекин может начать боевые действия против Тайваня в следующем году. Он отметил, что Россия оккупировала Крым в 2014 году, сразу после проведения у себя зимних Олимпийских игр. Китай, по его словам, тоже принимает зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и может последовать примеру России.

Самоуправляемый Тайвань отделился от Китая в конце гражданской войны в 1949 году и является давним союзником США. С точки зрения КНР, Тайвань входит в одноимённую административную единицу Китая.

Отметим, министр обороны КНР Ву Цянь ранее заявлял, что "китайские военные будут готовы пойти на войну, чтобы гарантированно защитить национальный суверенитет, единство и территориальную целостность" КНР. По его словам, Китай не допустит "отделения какой-либо своей территории", в том числе Тайваня.