Загроза вторгнення Китаю до Тайваню реальніша, ніж багато хто вважає, — адмірал ВМС США (фото)

Як вважають в Сенаті США, Пекін може почати бойові дії проти Тайваню вже наступного року.

Американський адмірал Джон Аквіліно, який очолює Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США, заявив, що загроза вторгнення Китаю на острів Тайвань реальніша, ніж багато хто уявляє.

Про це пише британське видання The Guardian.

"Пекін вважає відновлення контролю над Тайванем своїм "пріоритетом №1", — сказав адмірал, виступаючи в Комітеті Сенату США.

Адмірал заявив, що загроза вторгнення настільки серйозна, що США повинні підвищити обороноздатність у Тихоокеанському регіоні "найближчим часом і терміново".

"На мою думку, ця загроза набагато ближче, ніж думає більшість, і ми повинні взяти на себе відповідальність", — сказав Аквіліно.

За словами адмірала, у випадку військового вторгнення Китаю на острів, США зіткнуться з двома основними проблемами:

Під загрозу буде поставлена світова торгівля, значна частка якої проходить через Тайвань;

Може бути зруйновано довіру до США з боку таких союзників, як Японія, Південна Корея і Філіппіни.

"Статус Сполучених Штатів у якості партнера з нашими союзниками також буде поставлено на карту, якщо виникне конфлікт на Тайвані", — сказав Аквіліно.

[ + – ] Адмірал ВМС США Джон Аквіліно

Видання пише, що сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що Пекін може почати бойові дії проти Тайваню наступного року. Він зазначив, що Росія окупувала Крим у 2014 році, відразу після проведення у себе зимових Олімпійських ігор. Китай, за його словами, теж приймає зимові Олімпійські ігри в лютому 2022 року, і може наслідувати приклад Росії.

Самоврядний Тайвань відокремився від Китаю в кінці громадянської війни у 1949 році і є давнім союзником США. З точки зору КНР, Тайвань входить в однойменну адміністративну одиницю Китаю.

Зазначимо, міністр оборони КНР Ву Цянь раніше заявляв, що "китайські військові будуть готові піти на війну, щоб гарантовано захистити національний суверенітет, єдність і територіальну цілісність" КНР. За його словами, Китай не допустить "відділення будь-якої своєї території", зокрема Тайваню.