Китай направив в повітряний простір Тайваню відразу 19 бойових літаків (фото)

Влада Китаю демонструє свою готовність протистояти "змові Тайбею і Вашингтона".

У неділю, 5 вересня, військово-повітряні сили Тайваню реагували на "черговий прояв військової активності Китаю", повідомило Міноборони країни. На цей раз 19 китайських літаків, включаючи бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю, увійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню.

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З початку цього року Тайвань неодноразово інформував про подібні польоти біля контрольованих ним островів Пратас.

В останньої китайської місії брали участь 10 винищувачів J-16 і чотири винищувачі Су-30, а також чотири бомбардувальники H-6, які можуть нести ядерну зброю, і один протичовновий літак Y-8.

Відзначимо, що бомбардувальник H-6 створений на базі радянського Ту-16, а винищувач J-16 — Міг-29.

У міністерстві заявили, що тайванські бойові літаки були відправлені для зустрічі китайських літаків, а ракетні системи ППО були приведені в стан готовності.

Китай традиційно не коментує свої окремі подібні дії. А в цілому називається їх "діяльністю, необхідної для захисту суверенітету країни і боротьби зі змовою між Тайбеем і Вашингтоном", відзначає NBS News.

Відзначимо, 15 червня до Тайваню підлетіли 28 бойових літаків китайських ВПС, що на сьогоднішній день є найбільшим вторгненням в його повітряний простір, про який повідомив Тайбей.

Раніше Фокус розбирався, чи зможе Тайвань зупинити вторгнення Китаю?

Також ми писали про те, що в Сенаті США вважають, що Пекін може почати бойові дії проти Тайваню вже в наступному році.