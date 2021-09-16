Австралия приобретет от 8 атомных подводных лодок в рамках соглашения с США и Британией

Стоимость контракта оценивают в почти 66 млрд долларов, но при этом во Франции негативно отнеслись к такому решению из-за выхода из соглашения с ними.

Военно-морские силы Австралии приобретут не менее 8 атомных субмарин в рамках соглашения, подписанного США, Великобританией и Австралией. Об этом сообщает CNN.

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В основе нового сотрудничества лежит желание Байдена сплотить Запад и партнеров США в Азии "в борьбе между автократией и демократией". Одна из главных внешнеполитических целей администрации Байдена — противостояние Китаю. Поэтому одним из шагов станет создание атомных подводных лодок для Австралии.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, строительство подводных лодок обеспечит стране беспрецедентный военный потенциал, но в то же время потребует значительных финансовых вливаний. Строительство субмарин оценивают в 65,9 млрд долларов.

Расходы на оборону в Австралии возрастают, ныне они составляют уже 2%% от ВВП страны. Правительство страны планирует и дальше повышать финансирование армии. Также в рамках сотрудничества Австралия получит американские ракетные технологии, включая Tomahawk для эсминцев.

Трудности в отношениях между Австралией с Францией и Новой Зеландией

Из-за соглашения Австралия отказалась от контракта с Францией на производство дизельных подводных лодок, которые хуже по характеристикам, чем атомные. В МИД Франции назвали это решение "настоящим ударом в спину". Также Новая Зеландия запретит вход атомным подлодкам Австралии в воды своей страны. При этом страна приветствует усиление сотрудничества с США и Британией.

Напомним, вчера, 15 сентября, США, Великобритания и Австралия заявили об оборонном соглашении для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.