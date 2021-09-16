Австралія придбає від 8 атомних підводних човнів у межах угоди із США і Британією

Вартість контракту оцінюють в майже 66 млрд доларів, але при цьому у Франції негативно поставилися до такого рішення через вихід з угоди з ними.

Військово-морські сили Австралії придбають понад 8 атомних субмарин у межах угоди, підписаної США, Великобританією та Австралією. Про це повідомляє CNN.

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В основі нового співробітництва лежить бажання Байдена згуртувати Захід і партнерів США в Азії "в боротьбі між автократією і демократією". Одна з головних зовнішньополітичних цілей адміністрації Байдена — протистояння Китаю. Тому одним із кроків стане створення атомних підводних човнів для Австралії.

За словами прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, будівництво підводних човнів забезпечить країні безпрецедентний військовий потенціал, але в той же час потребує значних фінансових вливань. Будівництво субмарин оцінюють у 65,9 млрд доларів.

Витрати на оборону в Австралії зростають, нині вони становлять уже 2 % від ВВП країни. Уряд країни планує і далі підвищувати фінансування армії. Також у межах співпраці Австралія отримає американські ракетні технології, включаючи Tomahawk для есмінців.

Труднощі у відносинах між Австралією з Францією і Новою Зеландією

Через угоду Австралія відмовилася від контракту з Францією на виробництво дизельних підводних човнів, які гірші за характеристиками, ніж атомні. У МЗС Франції назвали це рішення "справжнім ударом у спину". Також Нова Зеландія заборонить вхід атомним підводним човнам Австралії у води своєї країни. При цьому країна вітає посилення співпраці із США та Британією.

Нагадаємо, учора, 15 вересня, США, Великобританія та Австралія заявили про оборонну угоду для стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.