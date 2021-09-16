Для захисту від КНР. США, Британія й Австралія обміняються новітніми оборонними технологіями

Сторони називають оснащення Австралії підводними човнами першою ініціативою нового співробітництва.

Президент США Джо Байден оголосив про створення нової робочої групи з Великобританією та Австралією для обміну передовими технологіями в оборонній сфері. "Ми всі визнаємо необхідність забезпечення миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні в довгостроковій перспективі", — сказав він на презентації. Трансляцію вів Білий дім у Twitter.

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Угодою країни спрощують обмін інформацією та розробками в ключових технологічних областях:

Штучний інтелект

Кібернетика

Підводні системи та можливості нанесення ударів на великі відстані.

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Також у пакті є ядерний елемент, в якому США і Великобританія обміняються знаннями в підтримці інфраструктури ядерного захисту. При цьому прямо про наміри трьох країн протистояти Китаю не вказується. Про це пишуть журналісти Politico, посилаючись на джерела в уряді. Співрозмовники заявили, що це крок Заходу в протидії посиленню Китаю у військовій та технологічній сфері.

Сторони називають оснащення Австралії підводними човнами першою ініціативою нового співробітництва.

Початковий етап "визначення сфери охоплення нового проекту" займе 18 місяців.

Нагадаємо, Тайвань створить систему захисту від дронів через "неминучу загрозу з боку Китаю".