Для защиты от КНР. США, Британия и Австралия обменяются новейшими оборонными технологиями

Стороны называют оснащение Австралии подводными лодками первой инициативой нового сотрудничества.

Президент США Джо Байден объявил о создании новой рабочей группы с Великобританией и Австралией для обмена передовыми технологии в оборонной сфере. "Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе", — сказал он на презентации. Трансляцию вел Белый дом в Twitter.

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Соглашением страны упрощают обмен информацией и разработками в ключевых технологических областях:

Искусственный интеллект

Кибернетика

Подводные системы и возможности нанесения ударов на большие расстояния.

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Также в пакте есть ядерный элемент, в котором США и Великобритания обменяются знаниями в поддержке инфраструктуры ядерной защиты. При этом прямо о намерениях трех стран противостоять Китаю не указывается. Об этом пишут журналисты Politico, ссылаясь на источники в правительстве. Собеседники заявили, что это шаг Запада в противодействии усиливающегося Китая в военной и технологической сфере.

Стороны называют оснащение Австралии подводными лодками первой инициативой нового сотрудничества.

Начальный этап "определения сферы охвата нового проекта" займет 18 месяцев.

Напомним, Тайвань создаст систему защиты от дронов из-за "неизбежной угрозы со стороны Китая".