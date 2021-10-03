Крупнейшее вторжение. 39 боевых самолетов КНР нарушали воздушное пространство Тайваня

В составе китайских самолетов были истребители, бомбардировщики, способные переносить ядерные боеголовки и противокорабельные воздушные судна.

2 октября китайские самолеты регулярно нарушали воздушное пространство Тайваня. В общей сложности за сутки в зону действия ПВО Тайваня влетело 39 воздушных суден. Об этом сообщает BBC.

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В Министерство обороны Тайваня заявили, что китайские самолеты вторгались утром в составе 20 самолетов, а потом вечером в количестве 19 единиц. Самолеты Народно-освободительной армии пролетели возле Пратас-Айлендс.

"Китай необоснованно ведет военную агрессию, нарушая региональный мир", — заявил премьер Тайваня Су Цзэн-чан.

Среди китайских самолетов, которые нарушили воздушное пространство Тайваня утром, было:

14 истребителей J-16

4 истребителя Су-30

2 противокорабельных Y-8 ASW

[ + – ] Путь следования китайских самолетов Фото: скриншот

Днем ранее, 1 октября китайские самолеты также вторгались воздушное пространство Тайваня. В составе группы были и бомбардировщики, способные переносить ядерные боеголовки.

Почему Китай постоянно нарушает воздушное пространство Тайваня?

Во время гражданской войны в 1940-х годах Китай и Тайвань были разделены. У Тайваня появилась своя конституция, демократические выборы и армия численностью в 300 тыс. человек. Китай считает Тайвань своей территорией, в то время как тайваньское правительство называет себя суверенным государством.

Пекин утверждает, что рано или поздно они вернут остров, если нужно, то даже силой. Китайское правительство регулярно нарушает воздушное пространство КНР в ответ на негативные заявления тайваньского правительства. В сентябре 29 из 30 дней самолеты вторгались в зону действия ПВО Тайваня.

Напомним, Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские самолеты вторгались в воздушное пространство Тайваня каждый день, кроме 2 сентября.

На фоне усиления Китая, США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS