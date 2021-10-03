Найбільше вторгнення. 39 бойових літаків КНР порушували повітряний простір Тайваню

У складі китайських літаків були винищувачі, бомбардувальники, здатні переносити ядерні боєголовки та протикорабельні повітряні судна.

2 жовтня китайські літаки регулярно порушували повітряний простір Тайваню. В цілому за добу в зону дії ППО Тайваню влетіло 39 повітряних суден. Про це повідомляє BBC.

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У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що китайські літаки вдиралися вранці в складі 20 літаків, а потім увечері в кількості 19 одиниць. Літаки Народно-визвольної армії пролетіли біля Пратас-Айлендс.

"Китай необґрунтовано веде військову агресію, порушуючи регіональний мир", — заявив прем'єр Тайваню Су Цзен-чан.

Серед китайських літаків, які порушили повітряний простір Тайваню вранці, було:

14 винищувачів J-16

4 винищувачі Су-30

2 протикорабельних Y-8 ASW

[ + – ] Шлях проходження китайських літаків Фото: скриншот

Днем раніше, 1 жовтня китайські літаки також вторгалися повітряний простір Тайваню. У складі групи були і бомбардувальники, здатні переносити ядерні боєголовки.

Чому Китай постійно порушує повітряний простір Тайваню?

Під час громадянської війни в 1940-х роках Китай і Тайвань були розділені. У Тайваню з'явилася своя конституція, демократичні вибори й армія чисельністю в 300 тис. Чоловік. Китай вважає Тайвань своєю територією, в той час, як тайванське уряд вважає себе суверенною державою.

Пекін стверджує, що рано чи пізно вони повернуть острів, якщо потрібно, то навіть силою. Китайський уряд регулярно порушує повітряний простір КНР у відповідь на негативні заяви тайванського уряду. У вересні 29 з 30 днів літаки вторгалися в зону дії ППО Тайваню.

Нагадаємо, Японія закликала Європу протистояти військовій експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайські літаки вторгалися в повітряний простір Тайваню кожен день, крім 2 вересня.

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