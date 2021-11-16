США не поддерживают независимость Тайваня, - Байден на саммите с Си Цзиньпином

По словам американского лидера, Штаты не будут создавать антикитайский блок. При этом китайский лидер заявил о готовности "решительных действий против сепаратистов в Тайвани".

Во время онлайн-саммита Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что он не поддерживает стремления Тайваня к независимости, а также не будет создавать блок для противостояния с Китаем. Об этом сообщает CNN.

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Переговоры между двумя лидерами длилась больше трех часов, однако переговоры не стали прорывными. Джо Байден в ходе разговора выразил обеспокоенность о нарушении прав человека в отношении уйгоров в Тибете и на западе Китая. А также обсудил вопрос политики "единого Китая".

"Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики "одного Китая", не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива", — заявил Джо Байден.

При этом Си Цзиньпин заявил о готовности применить решительные меры, если "сепаратисты на Тайване перейдут черту". Несмотря на это в США утверждают об отсутствии планов по созданию антикитайского блока. Китай выступает за честную конкуренцию между двумя странами, которая не перерастет в преднамеренный или непреднамеренный конфликт.

Напомним, три месяца подряд Китай вторгается в тайваньскую зону опознавания ПВО. Истребители, бомбардировщик и другая боевая авиация используется для сохранения ситуации напряженной.

В период с 1 по 4 октября истребители, бомбардировщики и другие воздушные судна вторгались в зону Тайваня рекордным количеством. Сразу 52 самолета вошли в зону ПВО 4 октября. Китай стал использовать покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем, а также переделал устаревшие самолеты в БПЛА.