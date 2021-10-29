Китай использует покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем (фото)

Ряд боевых самолетов по типу Су-30 или J-7 как минимум с октября 2020 года используют заброшенный аэропорт. Время подлета с него значительно меньше, чем с других баз.

Спутниковые изображения демонстрирует, что Китай, вероятно, использует заброшенный гражданский аэропорт для полетов над Тайванским островом. Об этом сообщает Defense News.

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Аэропорт Шаньтоу-Вайша находится в меньше, чем 350 км от южного тайваньского города Тайнань. Сообщается, что он начал принимать ротационные самолеты Народно-освободительной армии минимум с октября 2020 года. Сам аэропорт прекратил коммерческую деятельность в 2011 году из-за открытия другого воздушного порта.

На снимках, которые было предоставлено Planet Labs изданию от октября 2020 года были зафиксированы два противолодочных самолета Shaanxi KQ-200 с явной хвостовой стрелой для обнаружения аномалий.

[ + – ] 1 фото - J-7, 2- KQ-200, 3- KQ-200 7, май 2021. 4 - Су-30 или J-11,, 5 - KQ-200 октябрь 2020.

В мае 2021 года были обнаружены два подобных самолета, но уже на сервисе Google Earth. В разное время в аэропорту видели и другие самолеты:

истребители Су-30 и J-11

перехватчики J-7

противолодочный самолет KQ-200

7 мая, когда на спутниковых снимках были обнаружены KQ-200, Минобороны Тайваня как раз рапортовало о входе этих самолетов в опознавательную зону действия ПВО.

Опознавательная зона действия ПВО представляет собой воздушное пространство, в котором отслеживается идентификация и местонахождение летящих в нем воздушных судов в целях национальной безопасности. Зона распознавания ПВО отделено от территориального воздушного пространства страны и может выходить за ее пределы, чтобы дать стране больше времени для ответа на интересующие воздушные суда.

Как пишут в издании, спутниковые снимки с самолетами на взлетно-посадочной полосе уже не впервые совпадают с тем, что происходило в Тайване. Использования заброшенного аэропорта значительно сокращает время в пути к Тайваню.

Считается, что помимо Шаньтоу-Вайша, НОАК также совершает полеты над тайваньским ПВО с базы Хуэйчжоу-Хуэйян. На базе, которая также является гражданским аэропортом, регулярно меняются самолеты радиоэлектронной борьбы и наблюдения, базирующиеся на планерах Y-8 и Y-9, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Напомним, в период с 1 по 4 октября Китай направил около 150 боевых самолетов в зону действия ПВО Тайваня.

Ранее Си Цзиньпин утверждал, что воссоединение с Тайванем точно произойдет, если нужно, то даже силой.