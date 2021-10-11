Воссоединение обязательно произойдет, - Си Цзиньпин о ситуации с Тайванем

По словам генсека компартии Китая, в приоритете у страны мирное воссоединение с жителями Тайваня, но в случае необходимости, они готовы применить силу.

Генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Тайваня с материковой частью Китая отвечает интересам Пекина. Об этом передает USA Today.

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"Воссоединение нации должно быть осуществлено, и оно обязательно будет осуществлено", — заявил Си Цзиньпин.

Однако лидер КНР подчеркнул, что в приоритете именно мирное воссоединение жителей Тайваня. При необходимости КНР могут вернуть остров силой. Его заявление состоялось на церемонии 110-й годовщине китайской революции в Большом зале народных собраний в Пекине на фоне крупнейшего обострения ситуации с Тайванем.

В первые 4 дня октября около 150 китайских боевых самолетов заходили в зону действия ПРО острова. Среди них были истребители, бомбардировщики и самолеты дальнего обнаружения. В самом крупном маневре принимало участие 52 самолета.

Причины обострения между Тайванем и Китаем

В 1949 году Тайвань и КНР были разделены по результатам гражданской войны. Тайвань получил автономию с армией, собственной конституцией и демократией. Правительство острова считает себя независимым и суверенным, в то время как китайское правительство постоянно заявляет о воссоединение с островом.

Одна из причин обострения отношений — это активность Запада в Индо-Китайском регионе, и возрастающая военная мощь Китая. Тайвань закупает у США вооружение для защиты и заявляет о готовности отстаивать свою независимость.

Напомним, по информации WSJ, США тайно тренируют тайваньских военных уже как минимум год. Тайвань готовится к отражению нападения Китая, запрашивая у Австралии сотрудничества в сфере разведки и обороны. За последние 4 дня в воздушное пространство Тайваня вторгалось около 150 самолетов КНР.