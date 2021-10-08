США тайно тренируют военных Тайваня на фоне обострения с КНР, - WSJ (фото)

Американские военные, как пишут в СМИ, уже около года тренируют Сухопутные и Военно-морские силы Тайбэя. Однако их количество очень ограничено.

Подразделение спецопераций США и контингент морпехов тайно обучают военных Тайваня на фоне нарастающей агрессивности Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По утверждению источников издания, около 20 спецназовцев и войск поддержки США проводят обучения небольшим подразделениям Сухопутных войск Тайваня, а морпехи ведут работу с местными ВМС. Подобные программы американские военные уже ведут как минимум год.

Развертывание сил спецопераций США — признак озабоченности Пентагона тактическими возможностями Тайваня в свете многолетнего наращивания военной мощи Пекина.

На запрос издания прокомментировать информацию в Пентагоне и Белом доме не ответили. Также не последовало ответа от Минобороны Тайваня.

"Тайвань сильно пренебрегал своей национальной обороной в течение первых 15 лет этого столетия, покупая слишком много дорогостоящего оборудования, которое будет уничтожено в первые часы конфликта, и слишком мало дешевых, но смертоносных систем — противокорабельных ракет, "умные" морские мины, хорошо обученный резерв и вспомогательные силы — все это может серьезно осложнить военные планы Пекина", — сказал Мэтт Поттинджер, научный сотрудник консервативного института Гувера Стэнфордского университета.

Поэтому небольшое развертывание американских военных — это, как пишут в издании, попытка Штатов повысить уверенность Тайваня в собственных Вооруженных силах.

[ + – ] Нарушение воздушного пространства китайскими истребителями достигло рекордных показателей.

Почему Китай агрессивно действует по отношению к Тайваню?

Коммунистическая партия рассматривает Тайвань как часть Китая. Пекин пообещал взять под свой контроль остров силой в случае необходимости. В начале этого года высокопоставленные военные США заявили, что Пекин, вероятно, попытается применить силу в своих планах на Тайване в течение следующих шести лет.

Если информация о военных подтвердится, то КНР может это рассмотреть как нарушение договоренностей 1979 года. Они обязывают США вывести войска и не признавать остров независимым.

Напомним, Тайвань готовится к отражению нападения Китая, запрашивая у Австралии сотрудничества в сфере разведки и обороны. За последние 4 дня в воздушное пространство Тайваня вторгалось около 150 самолетов КНР.