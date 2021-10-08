США таємно тренують військових Тайваню на тлі загострення з КНР, — WSJ (фото)

Американські військові, як пишуть в ЗМІ, вже майже рік тренують Сухопутні та Військово-морські сили Тайбея. Однак їхня кількість дуже обмежена.

Підрозділ спецоперацій США і контингент морських піхотинців таємно навчають військових Тайваню на тлі агресивності Китаю, що зростає. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За твердженням джерел видання, приблизно 20 спецназівців і військ підтримки США проводять навчання невеликим підрозділам Сухопутних військ Тайваню, а морські піхотинці ведуть роботу з місцевими ВМС. Подібні програми американські військові вже ведуть як мінімум рік.

Розгортання сил спецоперацій США — ознака заклопотаності Пентагону тактичними можливостями Тайваню в світлі багаторічного нарощування військової потужності Пекіна.

На запит видання прокоментувати інформацію в Пентагоні та Білому будинку не відповіли. Також не було відповіді від Міноборони Тайваню.

"Тайвань сильно нехтував своєю національною обороною протягом перших 15 років цього століття, купуючи занадто багато дорогого устаткування, яке буде знищене в перші години конфлікту, і занадто мало дешевих, але смертоносних систем — протикорабельних ракет, "розумні" морські міни, добре навчений резерв і допоміжні сили — все це може серйозно ускладнити військові плани Пекіна", — сказав Метт Поттінджер, науковий співробітник консервативного інституту Гувера Стенфордського університету.

Тому невелике розгортання американських військових — це, як пишуть у виданні, спроба Штатів підвищити впевненість Тайваню у власних Збройних силах.

[ + – ] Порушення повітряного простору китайськими винищувачами досягло рекордних показників.

Чому Китай агресивно діє щодо Тайваню?

Комуністична партія розглядає Тайвань як частину Китаю. Пекін пообіцяв взяти під свій контроль острів силою в разі потреби. На початку цього року високопоставлені військові США заявили, що Пекін, ймовірно, спробує застосувати силу в своїх планах на Тайвані протягом наступних шести років.

Якщо інформація про військових підтвердиться, то КНР може це розглянути як порушення домовленостей 1979 року. Вони зобов'язують США вивести війська і не визнавати острів незалежним.

Нагадаємо, Тайвань готується до відбиття нападу Китаю, запитуючи в Австралії співпрацю у сфері розвідки й оборони. За останні 4 дні в повітряний простір Тайваню вторгалося приблизно 150 літаків КНР.