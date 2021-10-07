Може стати мішенню авторитаризму: Тайвань готується до відбиття нападу Китаю

МЗС Тайваню звернулося до Австралії для розширення співпраці в обороні. У США готові й далі підтримувати острів, щоб вони могли захищатися.

Тайвань готується захищатися від вторгнення Китаю. Останні чотири дні авіація Китаю постійно вторгається в повітряний простір. Про це повідомляє The Hill.

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що захист країни перебуває в їхніх руках і країна "абсолютно віддана цьому". На тлі загострення він звернувся до Австралії, щоб розширити обмін розвідданими та співпрацю в області безпеки.

"Китай загрожує Тайваню, і ця загроза здається серйознішою, ніж раніше. Ми дуже стурбовані тим, що Китай у якийсь момент збирається розв'язати війну проти Тайваню. Тайвань може стати мішенню авторитаризму", — заявив Ву.

Він також додав, що Тайбей уважно стежить за обстановкою всередині Китаю. Предтечею для вторгнення може стати економічний спад або зростання невдоволення всередині Китаю.

Реакція США на ситуацію між Тайбеєм і Пекіном

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони стежать за ситуацією в регіоні, і вони продовжуватимуть підтримувати Тайвань, щоб зберегти його здатність захищатися.

"Ми, як і раніше, стурбовані провокаційною воєнною діяльністю Китайської Народної Республіки біля Тайваню, яка дестабілізує регіональний мир. Ми настійно закликаємо Пекін припинити воєнний, дипломатичний і економічний тиск і примус проти Тайваню. Ми незмінно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці", — заявила Псакі.

У відповідь на цю заяву в Китаї заявили, що вони рішуче придушать будь-який рух Тайваню до незалежності, а США повинні припинити підтримувати сепаратистські сили.

Тайвань — це автономна область Китаю, яка має свою армію, конституцію та демократичні вибори. Уряд Тайбея заявляє про суверенність, тоді як КНР вважає це своєю територією. У разі необхідності китайський уряд готовий силою повернути Тайвань під свій контроль.

Нагадаємо, президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що вони робитимуть усе для захисту від Китаю. За останні 4 дні в повітряний простір Тайваню вторгалося близько 150 літаків КНР.