Возз'єднання обов'язково відбудеться, — Сі Цзіньпін про ситуацію з Тайванем

За словами генсека компартії Китаю, у пріоритеті в країни мирне возз'єднання з жителями Тайваню, але в разі потреби вони готові застосувати силу.

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання Тайваню з материковою частиною Китаю відповідає інтересам Пекіна. Про це передає USA Today.

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"Возз'єднання нації має бути здійснено, і воно обов'язково буде здійснено", — заявив Сі Цзіньпін.

Однак, лідер КНР підкреслив, що в пріоритеті саме мирне возз'єднання жителів Тайваню. За необхідності КНР можуть повернути острів силою. Його заява пролунала на церемонії 110-ї річниці китайської революції у Великому залі народних зборів у Пекіні на фоні найбільшого загострення ситуації з Тайванем.

У перші 4 дні жовтня близько 150 китайських бойових літаків заходили в зону дії ПРО острова. Серед них були винищувачі, бомбардувальники і літаки дальнього виявлення. У найбільшому маневрі брало участь 52 літаки.

Причини загострення між Тайванем і Китаєм

У 1949 році Тайвань і КНР були розділені за результатами громадянської війни. Тайвань отримав автономію з армією, власною конституцією і демократією. Уряд острова вважає себе незалежним і суверенним, у той час як китайський уряд постійно заявляє про возз'єднання з островом.

Одна з причин загострення відносин — це активність Заходу в Індо-Китайському регіоні і зростання військової міці Китаю. Тайвань закуповує в США озброєння для захисту і заявляє про готовність відстоювати свою незалежність.

Нагадаємо, за інформацією WSJ, США таємно тренують тайваньських військових уже як мінімум рік. Тайвань готується до відбиття нападу Китаю, запитуючи в Австралії співпраці у сфері розвідки та оборони. За останні 4 дні в повітряний простір Тайваню вторгалося близько 150 літаків КНР.