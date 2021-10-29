Китай використовує покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем (фото)

Ряд бойових літаків типу Су-30 або J-7 як мінімум з жовтня 2020 року використовують покинутий аеропорт. Час підльоту з нього значно менший, ніж з інших баз.

Супутникові зображення демонструють, що Китай, ймовірно, використовує занедбаний цивільний аеропорт для польотів над Тайванським островом. Про це повідомляє Defense News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Аеропорт Шаньтоу-Вайша розташований за 350 км від південного тайванського міста Тайнань. Повідомляється, що він почав приймати ротаційні літаки Народно-визвольної армії щонайменше з жовтня 2020 року. Сам аеропорт припинив комерційну діяльність у 2011 році через відкриття іншого повітряного порту.

На знімках, які було надано Planet Labs виданню від жовтня 2020 року, було зафіксовано два протичовнові літаки Shaanxi KQ-200 з явною хвостовою стрілою для виявлення аномалій.

[ + – ] 1 фото — J-7, 2- KQ-200, 3- KQ-200 7, травень 2021. 4 — Су-30 або J-11, 5 — KQ-200 жовтень 2020 року.

У травні 2021 року було виявлено два подібні літаки, але вже на сервісі Google Earth. У різний час в аеропорту бачили інші літаки:

винищувачі Су-30 та J-11

перехоплювачі J-7

протичовновий літак KQ-200

7 травня, коли на супутникових знімках було виявлено KQ-200, Міноборони Тайваню якраз рапортувало про вхід цих літаків до розпізнавальної зони дії ППО.

Розпізнавальна зона дії ППО є повітряним простором, у якому відстежується ідентифікація і місцерозташування повітряних суден, що летять у ньому, з метою національної безпеки. Зона розпізнавання ППО відокремлена від територіального повітряного простору країни і може виходити за її межі, щоб дати країні більше часу для відповіді на повітряні судна, що цікавлять.

Як пишуть у виданні, супутникові знімки з літаками на злітно-посадковій смузі вже не вперше збігаються з тим, що відбувалося у Тайвані. Використання занедбаного аеропорту значно скорочує час на шляху до Тайваню.

Вважається, що окрім Шаньтоу-Вайша, НВАК також здійснює польоти над тайванським ППО з бази Хуейчжоу-Хуеян. На базі, яка також є цивільним аеропортом, регулярно змінюються літаки радіоелектронної боротьби та спостереження, що базуються на планерах Y-8 та Y-9, зокрема літак далекого радіолокаційного виявлення KJ-500.

Нагадаємо, у період з 1 по 4 жовтня Китай направив близько 150 бойових літаків у зону дії ППО Тайваню.

Раніше Сі Цзіньпін стверджував, що возз'єднання з Тайванем точно відбудеться, якщо потрібно, то й силою.